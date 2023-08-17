Суд в Ростовской области отправил главу Миллерово Абакумова под домашний арест

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Миллеровский городской суд выбрал меру пресечения главе города, депутату Виталию Абакумову. Его отправили под домашний арест до 28 сентября 2023 года. Аналогичное решение принято в отношении другого депутата из Миллерово Виталия Кугута.
Уточняется, что в отношении народных избранников возбуждены уголовные дела о служебном подлоге. Если вину депутатов докажут, им грозит штраф или лишение свободы до четырех лет.
Напомним, Абакумова и Кугута подозревают в том, что они внесли ложные сведения в заключение по публичным слушаниям. Также СМИ сообщали, что Абакумов задержан по делу о попытках поменять устав города для получения зарплаты из местного бюджета. До этого деятельность депутатов была основана на общественных началах. Официального подтверждения этой информации не поступало.