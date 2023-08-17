Суд в Ростовской области отправил главу Миллерово Абакумова под домашний арест

Напомним, Абакумова и Кугута подозревают в том, что они внесли ложные сведения в заключение по публичным слушаниям. Также СМИ сообщали, что Абакумов задержан по делу о попытках поменять устав города для получения зарплаты из местного бюджета. До этого деятельность депутатов была основана на общественных началах. Официального подтверждения этой информации не поступало.