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Суд в Ростовской области отправил главу Миллерово Абакумова под домашний арест

Суд в Ростовской области отправил главу Миллерово Абакумова под домашний арест

17 августа 2023, 06:27
Фото: vk.com/kprf_don
Суд в Ростовской области отправил главу Миллерово Абакумова под домашний арест
Глава города Миллерово Виталий Абакумов отправился по решению суда под домашний арест, сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

Миллеровский городской суд выбрал меру пресечения главе города, депутату Виталию Абакумову. Его отправили под домашний арест до 28 сентября 2023 года. Аналогичное решение принято в отношении другого депутата из Миллерово Виталия Кугута.

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Уточняется, что в отношении народных избранников возбуждены уголовные дела о служебном подлоге. Если вину депутатов докажут, им грозит штраф или лишение свободы до четырех лет.

Напомним, Абакумова и Кугута подозревают в том, что они внесли ложные сведения в заключение по публичным слушаниям. Также СМИ сообщали, что Абакумов задержан по делу о попытках поменять устав города для получения зарплаты из местного бюджета. До этого деятельность депутатов была основана на общественных началах. Официального подтверждения этой информации не поступало.

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