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Трамвай сошел с рельсов и протаранил стену здания в Ростове-на-Дону

Трамвай сошел с рельсов и протаранил стену здания в Ростове-на-Дону

17 августа 2023, 05:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону трамвай врезался в стену здания, в результате чего оказалось перекрыто движение, сообщили очевидцы в соцсетях.

Утром по неизвестной причине транспорт сошел с рельсов и продолжил движение. Остановить его смогла стена здания, которую он протаранил.

Информации о пострадавших не было, но вагон оказался сильно поврежден. Кроме того, на этом участке перекрыто движение.

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Пользователи в комментариях написали, что пора менять старые трамваи на новые, чтобы подобного не происходило. Официальной информации о случившемся не поступало.

Ранее водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Трамвай
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