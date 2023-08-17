Трамвай сошел с рельсов и протаранил стену здания в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Утром по неизвестной причине транспорт сошел с рельсов и продолжил движение. Остановить его смогла стена здания, которую он протаранил.
Информации о пострадавших не было, но вагон оказался сильно поврежден. Кроме того, на этом участке перекрыто движение.
Пользователи в комментариях написали, что пора менять старые трамваи на новые, чтобы подобного не происходило. Официальной информации о случившемся не поступало.
Ранее водитель такси погиб в аварии с тремя авто на улице Доватора в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.