«Умная» логистика. Как «Пив&Ко» выстроила сеть быстрой доставки по всей стране

Мы постоянно опережаем свои темпы развития, и развитие складских помещений — лучшая тому иллюстрация. В 2016-17 годах «Пив&Ко» сделало огромный скачок в развитии. Прирост торговых точек развития франшизы был колоссальный. Мы начинали работу с 500-метрового склада в 2009 году, и тогда приняли решение расширяться, думали: вот класс, сейчас переедем на 2 000 квадратных метров, этого пространства нам хватит на несколько лет. Но этот склад закончился через год. Сейчас мы построили уже 3-тысячный склад к уже существующим складам, и это не предел.