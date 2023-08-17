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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Умная техника может быть уязвима для киберпреступников

17 августа 2023, 12:04
По словам техноблогера Павла Трухачева, умная техника, особенно та, которую выпускают малоизвестные компании без соответствующих систем безопасности и защиты данных, может стать легкой добычей для хакеров.

Такие продвинутые устройства могут не только подслушивать, как например умные колонки или голосовые телевизоры, но и подсматривать. Это особенно актуально для устройств, оснащенных камерами.

Чтобы предотвратить такие возможности, большинство производителей умной техники избегают установки камер на свои устройства, предпочитая использовать лидары и инфракрасные датчики. Например, бюджетные модели роботов-пылесосов используют камеры для определения зоны уборки, в то время как более дорогие модели используют лазерные лидары или дальномеры, чтобы достичь этой цели. Об этом сообщил эксперт в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, и другие бытовые приборы, которые кажутся безопасными, могут представлять угрозу. Например, настольные лампы с возможностью управления жестами могут передавать силуэты пользователей. К тому же, если умная камера использует облачное хранилище, то есть риск, что при взломе сервера производителя, информация может быть скомпрометирована и попасть в сеть. Подобный случай произошел со одной компанией из США, когда робот-пылесос смог передать личные фотографии пользователя в интернет.

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