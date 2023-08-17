Умная техника может быть уязвима для киберпреступников

Тем не менее, и другие бытовые приборы, которые кажутся безопасными, могут представлять угрозу. Например, настольные лампы с возможностью управления жестами могут передавать силуэты пользователей. К тому же, если умная камера использует облачное хранилище, то есть риск, что при взломе сервера производителя, информация может быть скомпрометирована и попасть в сеть. Подобный случай произошел со одной компанией из США, когда робот-пылесос смог передать личные фотографии пользователя в интернет.