В Краснодаре сотрудники УК угрожали отверткой жильцам дома из-за их самодеятельности

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
По данным МЦУ, жильцы дома в посёлке Российском не давали представителям УК проводить работы по равномерному распределению электроэнергии, так как собственники уже самостоятельно установили вводные автоматы большей мощности, что не разрешено по техническом условиям.
Ситуация неоднозначна, так как перед заменой автоматов жильцы писали коллективную жалобу на УК по той причине, что после проведения работ с автоматами сотрудниками компании, каждая квартира получила счет на 60 рублей. Тем, кто пожаловался на УК, сменили автоматы в щитках на более слабые. Такие действия происходили ещё несколько раз.
В результате столкновения двух сторон, представительница УК распылила перцовый баллончик в лицо собственнице, а другой сотрудник угрожал жильцу отвёрткой.
«Собственники самостоятельно поменяли автоматы большей мощности без ведома УК. Самостоятельная замена автоматов может привести к тому, что кому-то в доме не будет хватать мощности. Также это пожароопасно, ведь это незаконное вмешательство», — внёс ясность в дело сотрудник МЦУ.