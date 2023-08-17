В Краснодаре сотрудники УК угрожали отверткой жильцам дома из-за их самодеятельности

Ситуация неоднозначна, так как перед заменой автоматов жильцы писали коллективную жалобу на УК по той причине, что после проведения работ с автоматами сотрудниками компании, каждая квартира получила счет на 60 рублей. Тем, кто пожаловался на УК, сменили автоматы в щитках на более слабые. Такие действия происходили ещё несколько раз.