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Published Сегодня, 13:08

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В Ростове 32 дома останутся без горячей воды до 21 августа

В Ростове 32 дома останутся без горячей воды до 21 августа

17 августа 2023, 13:08
Фото: donland.ru
В Ростове 32 дома останутся без горячей воды до 21 августа
В Ростове во время гидравлических испытаний выявили еще 74 дефекта, из-за которых без воды остаются 32 дома, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В четверг, 17 августа, городские власти объявили, что во время проведения гидравлических испытаний ООО «Ростовские тепловые сети» обнаружили на теплосетях, ведущих от центральной котельной, 74 дефекта.

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Уточняется, что на сегодняшний день рабочие все еще устраняют крупные дефекты, а потому пока нельзя восстановить подачу горячего водоснабжения в 32 многоквартирных дома. Ремонтные работы обещают закончить к 21 августа.

Ранее Ростехнадзор выявил в работе ростовского «Теплокоммунэнерго» более сотни нарушений, которые могут повлиять на надежность теплоснабжения потребителей грядущей зимой.

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