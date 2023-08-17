В Ростове 32 дома останутся без горячей воды до 21 августа

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В четверг, 17 августа, городские власти объявили, что во время проведения гидравлических испытаний ООО «Ростовские тепловые сети» обнаружили на теплосетях, ведущих от центральной котельной, 74 дефекта.
Уточняется, что на сегодняшний день рабочие все еще устраняют крупные дефекты, а потому пока нельзя восстановить подачу горячего водоснабжения в 32 многоквартирных дома. Ремонтные работы обещают закончить к 21 августа.
Ранее Ростехнадзор выявил в работе ростовского «Теплокоммунэнерго» более сотни нарушений, которые могут повлиять на надежность теплоснабжения потребителей грядущей зимой.