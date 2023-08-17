В Ростове на 25% выполнили ремонт старинной школы №1, построенной в XIX веке

В администрации уточнили, что строительная готовность объекта на 17 августа составила 25%: рабочие уже закончили демонтаж и сейчас восстанавливают перегородки между кабинетами. Кроме того, строителями и ремонтниками проводятся работы по усилению и обработке межэтажных перекрытий, они же штукатурят стены, очищают фасад здания и заменяют электрику.