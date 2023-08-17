В Ростове на 25% выполнили ремонт старинной школы №1, построенной в XIX веке

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Власти сообщили, что в настоящий момент в Ростове-на-Дону продолжаются работы по капитальному ремонту школы №1, построенной в конце XIX века. Сама школа является памятником культурного наследия, а потому очень важно поддерживать существование этого объекта образования.
В администрации уточнили, что строительная готовность объекта на 17 августа составила 25%: рабочие уже закончили демонтаж и сейчас восстанавливают перегородки между кабинетами. Кроме того, строителями и ремонтниками проводятся работы по усилению и обработке межэтажных перекрытий, они же штукатурят стены, очищают фасад здания и заменяют электрику.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что объект планируется сдать в эксплуатацию в июне 2024 года.
Ранее стало известно, что более 100 школ Ростова планируют подключить к системе «Безопасный город».