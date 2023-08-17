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В Ростове на 25% выполнили ремонт старинной школы №1, построенной в XIX веке

В Ростове на 25% выполнили ремонт старинной школы №1, построенной в XIX веке

17 августа 2023, 15:15
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове на 25% выполнили ремонт старинной школы №1, построенной в XIX веке
В Ростове на четверть выполнили план работ по капитальному ремонту школы №1, об этом объявили в городской администрации.

Власти сообщили, что в настоящий момент в Ростове-на-Дону продолжаются работы по капитальному ремонту школы №1, построенной в конце XIX века. Сама школа является памятником культурного наследия, а потому очень важно поддерживать существование этого объекта образования.

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В администрации уточнили, что строительная готовность объекта на 17 августа составила 25%: рабочие уже закончили демонтаж и сейчас восстанавливают перегородки между кабинетами. Кроме того, строителями и ремонтниками проводятся работы по усилению и обработке межэтажных перекрытий, они же штукатурят стены, очищают фасад здания и заменяют электрику.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что объект планируется сдать в эксплуатацию в июне 2024 года.

Ранее стало известно, что более 100 школ Ростова планируют подключить к системе «Безопасный город».

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