В Ростове-на-Дону два раза за утро эвакуировали автовокзал

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
По словам горожан, всех посетителей и сотрудников вывели на улицу. Они уточнили, что за утро это происходило два раза.
Пользователи в комментариях начали интересоваться причинами эвакуации, но официальной информации об этом не поступало. Сейчас она уточняется.
Местные жители также делятся фотографиями, на которых видно большое количество людей перед входом в здание комплекса.
Ранее в Ростове из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.