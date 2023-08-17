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Updated Сегодня, 08:17

В Ростове-на-Дону два раза за утро эвакуировали автовокзал

В Ростове-на-Дону два раза за утро эвакуировали автовокзал

17 августа 2023, 08:15
Фото: 78.mchs.gov.ru
В Ростове-на-Дону два раза за утро эвакуировали автовокзал
В Ростове-на-Дону утром в четверг, 17 августа, провели эвакуацию на территории автовокзала, сообщили местные жители в Telegram в группе «Ростов Главный».

По словам горожан, всех посетителей и сотрудников вывели на улицу. Они уточнили, что за утро это происходило два раза.

Пользователи в комментариях начали интересоваться причинами эвакуации, но официальной информации об этом не поступало. Сейчас она уточняется.

В Ростове из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек
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Пользователи в комментариях начали интересоваться причинами эвакуации, но официальной информации об этом не поступало. Сейчас она уточняется.Пользователи в комментариях начали интересоваться причинами эвакуации, но официальной информации об этом не поступало. Сейчас она уточняется.
Пользователи в комментариях начали интересоваться причинами эвакуации, но официальной информации об этом не поступало. Сейчас она уточняется.
Фото: t.me/rostovnadonuvk

Местные жители также делятся фотографиями, на которых видно большое количество людей перед входом в здание комплекса.

Ранее в Ростове из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Эвакуация#Автовокзал#Причины эвакуации#Официальная информация#Фотографии#Местные жители#Пожар#Жилой дом#Эвакуированные люди
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