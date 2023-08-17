В Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения света 17 августа

В этот день обесточат улицы Курортная, Свердловская, Батуринская, Коминтерна, 1-я Круговая, 3-я Круговая, Лазаревская, Ревкомовская. Также это касается улиц Ченцова, Налбандяна, Мурлычева, 20-я линия, 22-я линия, 24-я линия, площади Базарная.