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В Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения света 17 августа

В Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения света 17 августа

17 августа 2023, 05:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в четверг, 17 августа, проведут отключения электричества из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

В этот день обесточат улицы Курортная, Свердловская, Батуринская, Коминтерна, 1-я Круговая, 3-я Круговая, Лазаревская, Ревкомовская. Также это касается улиц Ченцова, Налбандяна, Мурлычева, 20-я линия, 22-я линия, 24-я линия, площади Базарная.

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Это затронет улицы Обсерваторная, Лапласа, Бесселя, Кюри, Кеплера, Коперника, Ориона, Астероидная. Ограничения введут по улицам Вселенной, Осевая, Экскаваторная, Созвездия Андромеды, Фобоса, Невесомости.

Ранее в Ростове-на-Дону перебои электроснабжения объяснили грозой и ливнями. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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