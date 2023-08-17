В Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения света 17 августа

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В этот день обесточат улицы Курортная, Свердловская, Батуринская, Коминтерна, 1-я Круговая, 3-я Круговая, Лазаревская, Ревкомовская. Также это касается улиц Ченцова, Налбандяна, Мурлычева, 20-я линия, 22-я линия, 24-я линия, площади Базарная.
Это затронет улицы Обсерваторная, Лапласа, Бесселя, Кюри, Кеплера, Коперника, Ориона, Астероидная. Ограничения введут по улицам Вселенной, Осевая, Экскаваторная, Созвездия Андромеды, Фобоса, Невесомости.
Ранее в Ростове-на-Дону перебои электроснабжения объяснили грозой и ливнями. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.