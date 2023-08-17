В Ростове-на-Дону приступили к тестированию умного пешеходного перехода

В МБУ «Центр ИТС» пояснили, что такие системы уже успешно применяют в 28 регионах для снижения смертности и числа ДТП на дорогах. Сейчас в режиме тестирования эту систему установили по адресу проспект Стачки, 217 — это место по итогам 2022 года признали наиболее аварийным участком по числу ДТП с пешеходами.