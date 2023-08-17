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В Ростове-на-Дону приступили к тестированию умного пешеходного перехода

В Ростове-на-Дону приступили к тестированию умного пешеходного перехода

17 августа 2023, 12:41
Фото: Globetrotter19/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону приступили к тестированию умного пешеходного перехода
В Ростове на Западном оборудовали умный пешеходный переход, способный штрафовать и предупреждать водителей о пешеходе на дороге, об этом сообщили в пресс-службе Городского центра управления пассажироперевозками.

В среду, 16 августа, стало известно, что в Ростове приступили к тестированию интеллектуальной системы обеспечения безопасности на нерегулируемом пешеходном переходе iCrosswalk. Эта система способна заранее предупредить водителей о пешеходе на дороге, освещать место пересечения дороги даже глубокой ночью и в условиях непогоды, кроме того, ее отличительной особенностью является оповещение лиц с ограниченными возможностями.

В МБУ «Центр ИТС» пояснили, что такие системы уже успешно применяют в 28 регионах для снижения смертности и числа ДТП на дорогах. Сейчас в режиме тестирования эту систему установили по адресу проспект Стачки, 217 — это место по итогам 2022 года признали наиболее аварийным участком по числу ДТП с пешеходами.

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Сейчас в режиме тестирования эту систему установили по адресу проспект Стачки, 217 — это место по итогам 2022 года признали наиболее аварийным участком по числу ДТП с пешеходами.Сейчас в режиме тестирования эту систему установили по адресу проспект Стачки, 217 — это место по итогам 2022 года признали наиболее аварийным участком по числу ДТП с пешеходами.
Сейчас в режиме тестирования эту систему установили по адресу проспект Стачки, 217 — это место по итогам 2022 года признали наиболее аварийным участком по числу ДТП с пешеходами.
Фото: Гцупп Ростов-На-Дону

Вместе с этим система способна не только предотвращать аварийные ситуации, но и фиксировать нарушения водителей в области непредоставления преимущества другим участникам движения — пешеходам и велосипедистам. Нарушения фиксируются комплексом «АвтоУраган-ВСМ2-М», после чего данные передают в ГИБДД. Нарушителям уже начали выносить постановления о выплате штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.

Если испытания умного пешеходного перехода окажутся успешными, системами оборудуют и другие аварийные участки Ростова.

Ранее стало известно, что в Ростове собираются разработать проект реконструкции улицы Орбитальной.

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