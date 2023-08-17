В Ростове отменили концерт рэпера Акима Апачева, исполняющего песни в поддержку СВО

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Ночью в четверг, 17 августа, представители рэпера Акима Апачева объявили об отмене концерта, который должен был состояться в Ростове-на-Дону через восемь дней. Причин организаторы называть не стали, но назвали это вынужденной мерой и пообещали вернуть деньги за билеты.
В сообщении отметили, что изменение планов никак не связано с запретом местных органов власти, которые в свою очередь оказали исполнителю и его команде максимальную поддержку.
«Концерт в РнД будет, но нескольким позже[…] Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что после ремонта Дворец спорта в центре Ростова хотят использовать в качестве концертной площадки на семь тысяч зрителей.