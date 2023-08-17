В Ростове отменили концерт рэпера Акима Апачева, исполняющего песни в поддержку СВО

Ночью в четверг, 17 августа, представители рэпера Акима Апачева объявили об отмене концерта, который должен был состояться в Ростове-на-Дону через восемь дней. Причин организаторы называть не стали, но назвали это вынужденной мерой и пообещали вернуть деньги за билеты.