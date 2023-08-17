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Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:09

В Ростове отменили концерт рэпера Акима Апачева, исполняющего песни в поддержку СВО

В Ростове отменили концерт рэпера Акима Апачева, исполняющего песни в поддержку СВО

17 августа 2023, 15:07
Фото: pxhere.com
В Ростове отменили концерт рэпера Акима Апачева, исполняющего песни в поддержку СВО
В Ростове отменили концерт рэпера Акима Апачева по неизвестным причинам, об этом сообщили в Telegram-канале исполнителя.

Ночью в четверг, 17 августа, представители рэпера Акима Апачева объявили об отмене концерта, который должен был состояться в Ростове-на-Дону через восемь дней. Причин организаторы называть не стали, но назвали это вынужденной мерой и пообещали вернуть деньги за билеты.

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В сообщении отметили, что изменение планов никак не связано с запретом местных органов власти, которые в свою очередь оказали исполнителю и его команде максимальную поддержку.

«Концерт в РнД будет, но нескольким позже[…] Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что после ремонта Дворец спорта в центре Ростова хотят использовать в качестве концертной площадки на семь тысяч зрителей.

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