В Ростовской области будут судить директора компании, скрывшего более 45 млн налогов

Следователи выдвинули версию, согласно которой с 2016 по 2018 годы подозреваемый умышленно не уплатил НДС и налог на прибыль на общую сумму более 45 миллионов рублей, включив в налоговую отчетность ложные сведения о сотрудничестве с двумя юридическими лицами.