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В Ростовской области будут судить директора компании, скрывшего более 45 млн налогов

В Ростовской области будут судить директора компании, скрывшего более 45 млн налогов

17 августа 2023, 17:41
Фото: 1MI
В Ростовской области будут судить директора компании, скрывшего более 45 млн налогов
В Ростовской области арестовали имущество руководителя коммерческой компании, который уклонялся от уплаты налогов в течение трех лет, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование по делу против руководителя строительной компании, которого подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следователи выдвинули версию, согласно которой с 2016 по 2018 годы подозреваемый умышленно не уплатил НДС и налог на прибыль на общую сумму более 45 миллионов рублей, включив в налоговую отчетность ложные сведения о сотрудничестве с двумя юридическими лицами.

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В настоящий момент на имущество руководителя и компании наложили арест на сумму, превышающую 80 миллионов рублей. Сейчас по делу собрали достаточно доказательств, материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Ростовской области стало известно, что грузоперевозчик скрыл от налоговой более пяти миллионов рублей.

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