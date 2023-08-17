В Ростовской области будут судить директора компании, скрывшего более 45 млн налогов

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование по делу против руководителя строительной компании, которого подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Следователи выдвинули версию, согласно которой с 2016 по 2018 годы подозреваемый умышленно не уплатил НДС и налог на прибыль на общую сумму более 45 миллионов рублей, включив в налоговую отчетность ложные сведения о сотрудничестве с двумя юридическими лицами.
В настоящий момент на имущество руководителя и компании наложили арест на сумму, превышающую 80 миллионов рублей. Сейчас по делу собрали достаточно доказательств, материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Ростовской области стало известно, что грузоперевозчик скрыл от налоговой более пяти миллионов рублей.