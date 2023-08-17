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Published Сегодня, 16:32

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Updated Сегодня, 16:34

В Ростовской области на М-4 «Дон» ДТП с фурой вызвало 30-километровую пробку

В Ростовской области на М-4 «Дон» ДТП с фурой вызвало 30-километровую пробку

17 августа 2023, 16:32
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на М-4 «Дон» ДТП с фурой вызвало 30-километровую пробку
В Ростовской области из-за ДТП с большегрузом перекрыли трассу М-4 «Дон», на дороге возникла огромная пробка протяженностью около 30 километров, сведения появились в системе «Яндекс Карты».

В четверг, 17 августа, от хутора Верхнеговейного до Владимирского сельского поселения по М-4 «Дон» растянулась огромная пробка протяженностью более 30 километров. Причиной затора стало ДТП ориентировочно на 958-м километре М-4, первое сообщение о нем появилось на карте в 17.29 мск, и с тех пор пробка только увеличивается. На проезд участка в направлении Ростова потребуется потратить более трех часов.

Фото: Яндекс Карты

Telegram-канал «Это Ростов» рассказал, что якобы на трассе в направлении Ростова на участке между Лиховским и Зверево в фуру влетел фургон. Теперь водитель фургона зажат внутри, для того, чтобы провести спасательные работы, перекрыли участок трассы.

Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Обращаем внимание, что ГИБДД пока собирает информацию об аварии, официальный комментарий появится позднее. Пока данные канала подтверждения не получили.

Ранее в ДТП на трассе погиб водитель мотоцикла.

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