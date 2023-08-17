В Ростовской области на М-4 «Дон» ДТП с фурой вызвало 30-километровую пробку

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В четверг, 17 августа, от хутора Верхнеговейного до Владимирского сельского поселения по М-4 «Дон» растянулась огромная пробка протяженностью более 30 километров. Причиной затора стало ДТП ориентировочно на 958-м километре М-4, первое сообщение о нем появилось на карте в 17.29 мск, и с тех пор пробка только увеличивается. На проезд участка в направлении Ростова потребуется потратить более трех часов.
Telegram-канал «Это Ростов» рассказал, что якобы на трассе в направлении Ростова на участке между Лиховским и Зверево в фуру влетел фургон. Теперь водитель фургона зажат внутри, для того, чтобы провести спасательные работы, перекрыли участок трассы.
Обращаем внимание, что ГИБДД пока собирает информацию об аварии, официальный комментарий появится позднее. Пока данные канала подтверждения не получили.
Ранее в ДТП на трассе погиб водитель мотоцикла.