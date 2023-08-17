В Ростовской области на М-4 «Дон» ДТП с фурой вызвало 30-километровую пробку

В четверг, 17 августа, от хутора Верхнеговейного до Владимирского сельского поселения по М-4 «Дон» растянулась огромная пробка протяженностью более 30 километров. Причиной затора стало ДТП ориентировочно на 958-м километре М-4, первое сообщение о нем появилось на карте в 17.29 мск, и с тех пор пробка только увеличивается. На проезд участка в направлении Ростова потребуется потратить более трех часов.