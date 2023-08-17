В Ростовской области растут цены на мясо, пока в Ростове эвакуируют вокзалы

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Советник президента Торгово-промышленной палаты региона, эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш рассказал дончанам о возможности значительного роста цен на мясную продукцию в сентябре текущего года.
Ранее стала появляться информация о том, что осенью могут значительно вырасти цены на различные виды мяса, а само явление объявление объясняли санкциями и сокращениями поставок оборудования, кормов и других вещей, необходимых для разведения птиц и животных.
Юрий Корнюш ответил на запрос «КП — Ростов-на-Дону», подтвердив, что один из производителей мяса птицы действительно планирует повысить цены на свою продукцию с сентября. Однако существенного роста цен в Ростовской области не ожидается, поскольку в сфере производства мяса птиц наблюдается стабильный рост.
В четверг, 17 августа, очевидцы в соцсетях сообщили о ДТП. В Ростове трамвай врезался в стену здания, из-за произошедшего пришлось перекрыть движение ради устранения последствий аварии.
По словам горожан, утром трамвай сошел с рельсов по неизвестным причинам и неконтролируемо поехал дальше, протаранив стену здания. Во время подъема на участке со сложным профилем произошло отключение вагона, из-за чего он покатился назад. Водитель попытался его остановить, но транспорт врезался в стену
По предварительной информации, в результате аварии сильно повредился вагон трамвая, однако ни пассажиры, ни прохожие не пострадали.
Однако произошедшее встревожило горожан, которые настаивают на скорейшей замене трамваев на новые, чтобы избежать аналогичных происшествий.
Обращаем внимание, что информации об инциденте от официальных источников не поступило, данные уточняются.
Одним из главных событий дня стали сразу две эвакуации, произошедшие на территории автовокзала Ростова. В группе «Ростов Главный» появились сообщения горожан и гостей Ростова о том, что за утро посетителей и персонал вокзала выводили за его пределы не один, а целых два раза.
Несмотря на то, что новость об эвакуации быстро распространилась, официальной причины ее проведения не назвали. Данные о том, почему людей вывели из здания автовокзала, уточняются.