В Ростовской области растут цены на мясо, пока в Ростове эвакуируют вокзалы

Одним из главных событий дня стали сразу две эвакуации, произошедшие на территории автовокзала Ростова. В группе «Ростов Главный» появились сообщения горожан и гостей Ростова о том, что за утро посетителей и персонал вокзала выводили за его пределы не один, а целых два раза.