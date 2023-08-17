rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Ростовской области растут цены на мясо, пока в Ростове эвакуируют вокзалы

В Ростовской области растут цены на мясо, пока в Ростове эвакуируют вокзалы

17 августа 2023, 14:16
Фото: Tom Corser/www.tоmcоrser.соm/cc by 2.5/wiki
В Ростовской области растут цены на мясо, пока в Ростове эвакуируют вокзалы
В Ростовской области предупредили о росте цен на мясо, пока в Ростове трамваи сходят с рельсов и эвакуируют автовокзал два раза за день.

Мясо только по праздникам?

Советник президента Торгово-промышленной палаты региона, эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш рассказал дончанам о возможности значительного роста цен на мясную продукцию в сентябре текущего года.

Ранее стала появляться информация о том, что осенью могут значительно вырасти цены на различные виды мяса, а само явление объявление объясняли санкциями и сокращениями поставок оборудования, кормов и других вещей, необходимых для разведения птиц и животных.

Юрий Корнюш ответил на запрос «КП — Ростов-на-Дону», подтвердив, что один из производителей мяса птицы действительно планирует повысить цены на свою продукцию с сентября. Однако существенного роста цен в Ростовской области не ожидается, поскольку в сфере производства мяса птиц наблюдается стабильный рост.

Неожиданная авария

В четверг, 17 августа, очевидцы в соцсетях сообщили о ДТП. В Ростове трамвай врезался в стену здания, из-за произошедшего пришлось перекрыть движение ради устранения последствий аварии.

В четверг, 17 августа, очевидцы в соцсетях сообщили о ДТП. В Ростове трамвай врезался в стену зданияВ четверг, 17 августа, очевидцы в соцсетях сообщили о ДТП. В Ростове трамвай врезался в стену здания
В четверг, 17 августа, очевидцы в соцсетях сообщили о ДТП. В Ростове трамвай врезался в стену здания
Фото: Администрация Ростова

По словам горожан, утром трамвай сошел с рельсов по неизвестным причинам и неконтролируемо поехал дальше, протаранив стену здания. Во время подъема на участке со сложным профилем произошло отключение вагона, из-за чего он покатился назад. Водитель попытался его остановить, но транспорт врезался в стену

По предварительной информации, в результате аварии сильно повредился вагон трамвая, однако ни пассажиры, ни прохожие не пострадали.

В Ростове над загруженными улицами собираются построить трамвайные эстакады
Узнать подробнее

Однако произошедшее встревожило горожан, которые настаивают на скорейшей замене трамваев на новые, чтобы избежать аналогичных происшествий.

Обращаем внимание, что информации об инциденте от официальных источников не поступило, данные уточняются.

Тревога по расписанию

Одним из главных событий дня стали сразу две эвакуации, произошедшие на территории автовокзала Ростова. В группе «Ростов Главный» появились сообщения горожан и гостей Ростова о том, что за утро посетителей и персонал вокзала выводили за его пределы не один, а целых два раза.

Несмотря на то, что новость об эвакуации быстро распространилась, официальной причины ее проведения не назвали. Данные о том, почему людей вывели из здания автовокзала, уточняются.

Одним из главных событий дня стали сразу две эвакуации, произошедшие на территории автовокзала Ростова. Одним из главных событий дня стали сразу две эвакуации, произошедшие на территории автовокзала Ростова.
Одним из главных событий дня стали сразу две эвакуации, произошедшие на территории автовокзала Ростова.
Фото: 1MI
Читайте также:
В Ростове 32 дома останутся без горячей воды до 21 августа«Ростов — Венеция»: почему город все лето заливают дождиВодители заявили о нулевой видимости на донских дорогах из-за пожаров
#Надежда Пустяк#Происшествие#Цены на продукты#Мясная продукция#Трамвай#Общественный транспорт#Дтп#Автовокзал в Ростове#Эвакуация#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Суд в Ростовской области отправил главу Миллерово Абакумова под домашний арест
Сегодня, 06:27
«Сахарный нектар»: почему Ростовская область рискует остаться без качественного меда
Сегодня, 06:26
«Провокация и демшиза»: политолог объяснил, как ростовчан склоняли к диверсиям
Сегодня, 06:17
Трамвай сошел с рельсов и протаранил стену здания в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:51
Эколог Баташев рассказал, почему Сочи каждый год страдает от затоплений
Сегодня, 06:11
Писательница Нина Берберова — специалист по масонам родом из ростовской Нахичевани
Сегодня, 06:30