В сентябре на улицы Таганрога запустят театрально-исторический трамвай

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Издание «Наше Время» сообщило, что 2 и 3 сентября в Таганроге отметят 325 лет со дня основания города, а потому Таганрогский камерный театр подготовил вместе с «Таганрогским трамваем» специальную акцию.
Эти два дня по улицам будет курсировать специальный трамвай, салон которого украсят историческими фото Таганрога, а также портретами великих личностей и культурных деятелей, оставивших свой след в истории города.
Все пассажиры этого трамвая смогут увидеть интерактивное театральное представление, подготовленное ко Дню города, а 3 сентября актеры покажут кукольный спектакль для детей «Охохонюшки» три раза — у трамвайного депо, на конечной остановке трамвая №5 и у Нового железнодорожного вокзала.
Ранее власти назвали причину столкновения трамвая со зданием на улице Депутатской.