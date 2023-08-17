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В сентябре на улицы Таганрога запустят театрально-исторический трамвай

В сентябре на улицы Таганрога запустят театрально-исторический трамвай

17 августа 2023, 17:10
Фото: pxhere.com
В сентябре на улицы Таганрога запустят театрально-исторический трамвай
В Таганроге 2 и 3 сентября по улицам города будет курсировать театрально-исторический трамвай, об этом рассказали местные СМИ.

Издание «Наше Время» сообщило, что 2 и 3 сентября в Таганроге отметят 325 лет со дня основания города, а потому Таганрогский камерный театр подготовил вместе с «Таганрогским трамваем» специальную акцию.

Эти два дня по улицам будет курсировать специальный трамвай, салон которого украсят историческими фото Таганрога, а также портретами великих личностей и культурных деятелей, оставивших свой след в истории города.

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Все пассажиры этого трамвая смогут увидеть интерактивное театральное представление, подготовленное ко Дню города, а 3 сентября актеры покажут кукольный спектакль для детей «Охохонюшки» три раза — у трамвайного депо, на конечной остановке трамвая №5 и у Нового железнодорожного вокзала.

Ранее власти назвали причину столкновения трамвая со зданием на улице Депутатской.

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