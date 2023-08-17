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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В Турции зафиксирован температурный рекорд

17 августа 2023, 13:48
В Турции был побит температурный рекорд — зарегистрировано плюс 49,5 градуса по Цельсию. Эта информация была представлена министром экологии и градостроительства страны Мехметом Озхасеки.

Однако, нет необходимости беспокоиться о туристах, потому что максимальная температура была зафиксирована не на побережье, а в провинции Эскишехир. Это место находится примерно в трех часах езды на скоростном поезде от Стамбула и не имеет доступа к морю, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Русскоязычные жители Эскишехира, который переводится как «Старый город», делали отчет о том, как они справляются с этой знойной погодой. Некоторые из них рассказывают о трудностях, с которыми сталкиваются: «Я не могла спать всю ночь. Обычно к вечеру жара утихает, но на этот раз было ужасно — после работы я пошла в кафе, вымылась с головы до пят, только после этого стало легче», — поделилась своими впечатлениями Алина, студентка одного из местных университетов.

По словам местных жителей, летом в Эскишехире прохладнее, чем в Анталье и на других побережьях. Однако здесь высокий УФ-индекс, что означает интенсивное солнечное излучение. В июле этот показатель несколько раз достигал 11, в то время как в Москве в самые жаркие дни он редко превышает 7. Даже в Стамбуле показатель ниже. Поэтому без солнцезащитного крема и широкополой головной одежды на улицу в этой турецкой провинции лучше не ходить.

Ольга, россиянка, живущая в Эскишехире около трех лет, делится своим опытом: «Я жила в Краснодарском крае и могу сказать, что здесь переносить жару достаточно комфортно, потому что здесь сухой воздух и меньше влажности. Но все равно плюс 40 — это плюс 40. Хотя я не верю в плюс 50, интересно, где и при каких условиях это измерили».

В отличие от Эскишехира с его экстремальными температурами, в Стамбуле все намного более предсказуемо и спокойно. Здесь было около плюс 32, и, судя по словам местных жителей, последние дни даже были облачными.

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