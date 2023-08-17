В Турции зафиксирован температурный рекорд

Русскоязычные жители Эскишехира, который переводится как «Старый город», делали отчет о том, как они справляются с этой знойной погодой. Некоторые из них рассказывают о трудностях, с которыми сталкиваются: «Я не могла спать всю ночь. Обычно к вечеру жара утихает, но на этот раз было ужасно — после работы я пошла в кафе, вымылась с головы до пят, только после этого стало легче», — поделилась своими впечатлениями Алина, студентка одного из местных университетов.