rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Возбуждение уголовного дела против экс-главы Ростовского облсуда назвали законным

Верховный суд признал законным дело против экс-председателя Ростовского облсуда

17 августа 2023, 09:06
Фото: Правительство Ростовской области
Возбуждение уголовного дела против экс-главы Ростовского облсуда назвали законным
Суд посчитал законным возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой, пишут СМИ.

Верховный суд не нашел оснований для изменения решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ, давшей согласие на возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

Стало известно, какой срок грозит экс-главе Ростовского облсуда Елене Золотаревой
Узнать подробнее

«В удовлетворении административного искового заявления Елены Золоторевой отказать», — приводит слова судьи во время заседания ТАСС.

Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи и покинула свой пост. Сейчас она вместе со своим бывшим замом Татьяной Юровой находит в СИЗО в Москве. Расследование громкого дела продолжается.

Читайте также:
Бывшего судью Бондаренко из Ростова этапировали и арестовали в МосквеСтали известны подробности ареста в СИЗО экс-главы Ростовского облсуда ЗолотаревойЭкс-председателя Ростовского облсуда Золотареву поместили под арест до 17 сентября
#Алина Заярная#Общество#Обыски, аресты и отставки судей в Ростовской области в апреле 2023#Новости#Ростовская область#Золотарева#Елена Золотарева#Юрова#Татьяна Юрова#Уголовное дело против ростовских судей#Обыски у ростовских судей#Верховный суд
Подпишитесь
Суд в Ростовской области отправил главу Миллерово Абакумова под домашний арест
Сегодня, 06:27
«Сахарный нектар»: почему Ростовская область рискует остаться без качественного меда
Сегодня, 06:26
«Провокация и демшиза»: политолог объяснил, как ростовчан склоняли к диверсиям
Сегодня, 06:17
Трамвай сошел с рельсов и протаранил стену здания в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:51
Эколог Баташев рассказал, почему Сочи каждый год страдает от затоплений
Сегодня, 06:11
Писательница Нина Берберова — специалист по масонам родом из ростовской Нахичевани
Сегодня, 06:30