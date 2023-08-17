Верховный суд признал законным дело против экс-председателя Ростовского облсуда

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Верховный суд не нашел оснований для изменения решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ, давшей согласие на возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.
«В удовлетворении административного искового заявления Елены Золоторевой отказать», — приводит слова судьи во время заседания ТАСС.
Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи и покинула свой пост. Сейчас она вместе со своим бывшим замом Татьяной Юровой находит в СИЗО в Москве. Расследование громкого дела продолжается.