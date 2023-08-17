Власти назвали причину столкновения трамвая со зданием в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Происшествие случилось утром в четверг, 17 августа, когда водитель трамвая двигался по маршруту №10. Он направлялся в сторону улицы Мичурина.
«Во время подъема на участке со сложным профилем произошло отключение вагона, из-за чего он покатился назад. Водитель попытался его остановить, но транспорт врезался в стену», — уточнила Петрова.
Она добавила, что на месте находятся оперативные службы и проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Петрова рассказала, в ближайшее время восстановят трамвайное движение.
Ранее трамвай с пассажирами задымился в Ростове-на-Дону днем 9 августа.