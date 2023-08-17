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Власти назвали причину столкновения трамвая со зданием в Ростове-на-Дону

Власти назвали причину столкновения трамвая со зданием в Ростове-на-Дону

17 августа 2023, 08:16
Фото: ТГ region 61
Власти назвали причину столкновения трамвая со зданием в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону трамвай врезался в стену дома на улице Депутатской, сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

Происшествие случилось утром в четверг, 17 августа, когда водитель трамвая двигался по маршруту №10. Он направлялся в сторону улицы Мичурина.

«Во время подъема на участке со сложным профилем произошло отключение вагона, из-за чего он покатился назад. Водитель попытался его остановить, но транспорт врезался в стену», — уточнила Петрова.

Трамвай сошел с рельсов и протаранил стену здания в Ростове-на-Дону
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Она добавила, что на месте находятся оперативные службы и проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Петрова рассказала, в ближайшее время восстановят трамвайное движение.

Ранее трамвай с пассажирами задымился в Ростове-на-Дону днем 9 августа.

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