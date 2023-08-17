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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Водители заявили о нулевой видимости на донских дорогах из-за пожаров

Водители заявили о нулевой видимости на донских дорогах из-за пожаров

17 августа 2023, 12:26
Фото: pxhere.com
Водители заявили о нулевой видимости на донских дорогах из-за пожаров
Дым от ландшафтных пожаров окутал дороги в Ростовской области, что теперь мешает водителям, сообщили они в соцсетях.

В частности, речь идет об Азовском районе, где на дорогах практически ничего не видно из-за дыма. Издание Rostov.Mk со ссылкой на слова местных жителей пишет, что в районе села Пешково произошел пожар на поле.

«Ветер переносит дым прямо на дорогу. Из-за этого проезжую часть практически не видно», — говорится в публикации.

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Поэтому водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами. Официальной информации о пожаре не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области задержали 20-летнего парня при попытке поджога администрации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Пожар#Дым#Дороги#Водители
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