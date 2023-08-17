Водители заявили о нулевой видимости на донских дорогах из-за пожаров

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В частности, речь идет об Азовском районе, где на дорогах практически ничего не видно из-за дыма. Издание Rostov.Mk со ссылкой на слова местных жителей пишет, что в районе села Пешково произошел пожар на поле.
«Ветер переносит дым прямо на дорогу. Из-за этого проезжую часть практически не видно», — говорится в публикации.
Поэтому водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами. Официальной информации о пожаре не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области задержали 20-летнего парня при попытке поджога администрации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.