Врач-косметолог рассказала, как избавиться от отеков под глазами

Для этого можно воспользоваться простым методом: поместить ложки в морозилку на несколько минут, затем приложить их к закрытым глазам. Это поможет улучшить кровообращение и снять отечность, что сделает синеву менее заметной. Еще одним способом является использование питательных масок для кожи вокруг глаз или замороженного раствора из воды и петрушки, который также следует наносить на область вокруг глаз утром. Важно помнить, что при массаже этой области необходимо двигаться от периферии к центру, так как она отличается по направлению массажных линий от остальной части лица.