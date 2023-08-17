Врач-косметолог рассказала, как избавиться от отеков под глазами

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Со временем подкожные жировые пакеты сползают вниз, что делает носослезную борозду видимой и создает эффект темных кругов. Однако, кроме этого, есть и другие факторы, которые могут вызывать появление темных кругов, такие как сердечные проблемы, нарушение лимфатической системы, почечная и печеночная недостаточность, а также гормональные нарушения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Если речь идет о синяках, вызванных физиологическими причинами, например, оголением круговой мышцы глаза, то справиться с этой проблемой можно дома. Однако, для улучшения состояния кожи вокруг глаз следует быть очень аккуратным и осторожным, так как это очень чувствительная область. В первую очередь, нужно устранить отеки под глазами.
Для этого можно воспользоваться простым методом: поместить ложки в морозилку на несколько минут, затем приложить их к закрытым глазам. Это поможет улучшить кровообращение и снять отечность, что сделает синеву менее заметной. Еще одним способом является использование питательных масок для кожи вокруг глаз или замороженного раствора из воды и петрушки, который также следует наносить на область вокруг глаз утром. Важно помнить, что при массаже этой области необходимо двигаться от периферии к центру, так как она отличается по направлению массажных линий от остальной части лица.