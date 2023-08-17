Врач рассказала, почему нельзя есть котлеты вместе с пюре

Один врач объяснил, почему нельзя есть котлеты вместе с пюре. Это очень популярное сочетание блюд, но оно может быть опасным для нашего здоровья. Врач общей практики Мария Беляева рассказала об этом.