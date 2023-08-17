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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Врач рассказала, почему нельзя есть котлеты вместе с пюре

17 августа 2023, 12:39
Один врач объяснил, почему нельзя есть котлеты вместе с пюре. Это очень популярное сочетание блюд, но оно может быть опасным для нашего здоровья. Врач общей практики Мария Беляева рассказала об этом.

В нашем желудочно-кишечном тракте продукты перевариваются в разных частях. У каждого продукта есть свои ферменты, которые помогают его переваривать. Но есть продукты, которые могут нейтрализовать действие этих ферментов и создавать проблемы. Поэтому не все продукты можно сочетать, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Например, нельзя сочетать мясо или рыбу с картофелем. Картофель содержит много крахмала, который переваривается очень быстро, а мясо и рыба перевариваются медленно. Если есть мясо и картофель вместе, это может быть трудно для желудочно-кишечного тракта.

Также не рекомендуется сочетать сладкие фрукты с другой пищей, особенно с белковой пищей, которая уже сама по себе трудно переваривается.

Разные виды белков тоже не всегда сочетаются хорошо. Поэтому лучше всего есть овощи как гарнир к белковой пище. Овощи содержат сложные углеводы, которые помогают переваривать белки.

И еще один совет: молоко лучше есть отдельно от других продуктов, особенно от фруктов и жирной пищи. Если не слушать этот совет, то можно столкнуться с неприятными последствиями.

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