Врач рассказала, почему нельзя есть котлеты вместе с пюре

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В нашем желудочно-кишечном тракте продукты перевариваются в разных частях. У каждого продукта есть свои ферменты, которые помогают его переваривать. Но есть продукты, которые могут нейтрализовать действие этих ферментов и создавать проблемы. Поэтому не все продукты можно сочетать, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Например, нельзя сочетать мясо или рыбу с картофелем. Картофель содержит много крахмала, который переваривается очень быстро, а мясо и рыба перевариваются медленно. Если есть мясо и картофель вместе, это может быть трудно для желудочно-кишечного тракта.
Также не рекомендуется сочетать сладкие фрукты с другой пищей, особенно с белковой пищей, которая уже сама по себе трудно переваривается.
Разные виды белков тоже не всегда сочетаются хорошо. Поэтому лучше всего есть овощи как гарнир к белковой пище. Овощи содержат сложные углеводы, которые помогают переваривать белки.
И еще один совет: молоко лучше есть отдельно от других продуктов, особенно от фруктов и жирной пищи. Если не слушать этот совет, то можно столкнуться с неприятными последствиями.