Жители нескольких районов Ростова на сутки остались без воды 17 августа

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Жители нескольких улиц в Ростове остались без холодного водоснабжения. Дело в том, что водоканал города будет переподключать водопроводные сети на улицах Чкалова и Мечникова.
Запастись водой до 08.00 мск пятницы, 18 августа, необходимо жильцам домов в границах улиц 1-й Плановой, Зеленодольской, Димитрова, Урожайного. Также ограничение водоснабжения коснется детского сада №243.
Также с сегодняшнего дня до 07.00 мск завтрашнего дня холодной воды не будет в границах улиц Локомотивной, Нансена, Павленко, Пермской, Подтелкова, Доломановского, 20-й улицы, переулка второго и 12 февраля.
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