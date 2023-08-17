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Жители нескольких районов Ростова на сутки остались без воды 17 августа

Жители нескольких районов Ростова на сутки остались без воды 17 августа

17 августа 2023, 08:44
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Жители нескольких районов Ростова на сутки остались без воды 17 августа
Жители нескольких улиц в Ростове на сутки остались без холодной воды, о ее отключении предупреждал водоканал города.

Жители нескольких улиц в Ростове остались без холодного водоснабжения. Дело в том, что водоканал города будет переподключать водопроводные сети на улицах Чкалова и Мечникова.

Запастись водой до 08.00 мск пятницы, 18 августа, необходимо жильцам домов в границах улиц 1-й Плановой, Зеленодольской, Димитрова, Урожайного. Также ограничение водоснабжения коснется детского сада №243.

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Также с сегодняшнего дня до 07.00 мск завтрашнего дня холодной воды не будет в границах улиц Локомотивной, Нансена, Павленко, Пермской, Подтелкова, Доломановского, 20-й улицы, переулка второго и 12 февраля.

Ранее экономист Миронова рассказала, почему в Ростовской области повышают стоимость ЖКХ.

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