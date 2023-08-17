Жители Ростовской области смогут увидеть первые снимки лунной поверхности «Луны-25»

Согласно описанию Роскосмоса, высота вала вокруг кратера достигает восьми километров по отношению к уровню относительно ровного дна. Фотографии стали дополнением для данных, собранных по объекту. Кроме того, с помощью приборов АДРОН-ЛР, ПмЛ и АРИЕС-Л станция измерила потоки гамма-лучей и нейтронов на поверхности спутника Земли, а также получила параметру окололунной плазмы и экзосферы на окололунной орбите.