Жители Ростовской области смогут увидеть первые снимки лунной поверхности «Луны-25»

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
По данным госкорпорации, в четверг, 17 августа, в 08.22 мск станция «Луна-25» отправила на Землю первые снимки лунной поверхности. На фотографиях запечатлели южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Этот кратер абсолютно не виден со стороны Земли, а потому является объектом научного интереса исследователей.
Согласно описанию Роскосмоса, высота вала вокруг кратера достигает восьми километров по отношению к уровню относительно ровного дна. Фотографии стали дополнением для данных, собранных по объекту. Кроме того, с помощью приборов АДРОН-ЛР, ПмЛ и АРИЕС-Л станция измерила потоки гамма-лучей и нейтронов на поверхности спутника Земли, а также получила параметру окололунной плазмы и экзосферы на окололунной орбите.
В Роскосмосе напомнили, что первое в мире изображение обратной стороны Луны получили осенью 1959 года благодаря автоматической станции «Луна-3».
Ранее астроном рассказал дончанам, когда в небе Ростовской области будет видно Персеиды.