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Жители Ростовской области смогут увидеть первые снимки станции «Луна-25»

Жители Ростовской области смогут увидеть первые снимки лунной поверхности «Луны-25»

17 августа 2023, 18:20
Фото: pxhere.com
Жители Ростовской области смогут увидеть первые снимки станции «Луна-25»
Автоматическая станция «Луна-25», совершающая полет по орбите искусственного спутника Луны, отправила первые снимки поверхности, которые смогут увидеть жители Ростовской области и других регионов страны, фотографию опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

По данным госкорпорации, в четверг, 17 августа, в 08.22 мск станция «Луна-25» отправила на Землю первые снимки лунной поверхности. На фотографиях запечатлели южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Этот кратер абсолютно не виден со стороны Земли, а потому является объектом научного интереса исследователей.

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

Согласно описанию Роскосмоса, высота вала вокруг кратера достигает восьми километров по отношению к уровню относительно ровного дна. Фотографии стали дополнением для данных, собранных по объекту. Кроме того, с помощью приборов АДРОН-ЛР, ПмЛ и АРИЕС-Л станция измерила потоки гамма-лучей и нейтронов на поверхности спутника Земли, а также получила параметру окололунной плазмы и экзосферы на окололунной орбите.

В Роскосмосе напомнили, что первое в мире изображение обратной стороны Луны получили осенью 1959 года благодаря автоматической станции «Луна-3».

Ранее астроном рассказал дончанам, когда в небе Ростовской области будет видно Персеиды.

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