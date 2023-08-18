На Ставрополье открылся международный конкурс-премия «Кардо»

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Среди конкурсантов и судей «Кардо» более 50 граждан из Аргентины, Беларуси, Бразилии, Германии, Греции, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Таджикистана, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии. Об этом пишут «Новые известия».
«Молодежь мира говорит на одном языке, невзирая на санкции. Молодых людей объединяет творчество, спортивный дух, стремление к новым вершинам. Проходящий на Ставрополье конкурс подтверждает это», — заявил на открытии конкурса губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По его словам, единство молодежи помогает разрушать стены, которые пытаются искусственно возвести вокруг России. Открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи, добавил Владимир Владимиров.
Отмечается, что основной частью концерта-открытия конкурса стало выступление артистов новейших направлений. Были организованы две сцены: вверху выступали танцоры, а внизу свои трюки показывали участники премии. Они выезжали к зрителям на мощных маслкарах, «жигулях»-кабриолетах и раритетных «Победах».
«Кардо» был организован с целью развития и поддержки уличной культуры и спорта. В этом году конкурс проводится шестой раз. Гранд-финал определит лучших в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг.
Поддержка проведению конкурса оказывается в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края «Молодежная политика».