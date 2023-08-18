На Ставрополье открылся международный конкурс-премия «Кардо»

По его словам, единство молодежи помогает разрушать стены, которые пытаются искусственно возвести вокруг России. Открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи, добавил Владимир Владимиров.