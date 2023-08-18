Аномальная жара до +39 градусов ожидается на выходных в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Жара установится в Ростовской области на предстоящих выходных. Сегодня синоптики прогнозируют в регионе температуру в +34 градуса днем и в +21 градус ночью. Осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным со скоростью не более 11 метров в секунду.
В субботу, 19 августа, температура воздуха поднимется днем до +36 градусов, а вечером — до +25 градусов. Дождей также не прогнозируется. Скорость ветра не превысит 14 метров в секунду.
В воскресенье, 20 августа, также будет сухо и жарко. Столбики термометров поднимутся до +39 градусов днем и +26 ночью. Скорость ветра составит 12 метров в секунду.
Ранее климатолог Александр Иошпа заявил, что жара в Ростовской области продлится до 21 августа.