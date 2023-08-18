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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Аномальная жара до +39 градусов ожидается на выходных в Ростовской области

Аномальная жара до +39 градусов ожидается на выходных в Ростовской области

18 августа 2023, 12:45
Фото: pxhere.com
Аномальная жара до +39 градусов ожидается на выходных в Ростовской области
В Ростовской области 19 и 20 августа ожидается жара до +39 градусов, рассказали в Гидрометцентре.

Жара установится в Ростовской области на предстоящих выходных. Сегодня синоптики прогнозируют в регионе температуру в +34 градуса днем и в +21 градус ночью. Осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным со скоростью не более 11 метров в секунду.

В субботу, 19 августа, температура воздуха поднимется днем до +36 градусов, а вечером — до +25 градусов. Дождей также не прогнозируется. Скорость ветра не превысит 14 метров в секунду.

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В воскресенье, 20 августа, также будет сухо и жарко. Столбики термометров поднимутся до +39 градусов днем и +26 ночью. Скорость ветра составит 12 метров в секунду.

Ранее климатолог Александр Иошпа заявил, что жара в Ростовской области продлится до 21 августа.

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