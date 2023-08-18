Аномальная жара до +39 градусов ожидается на выходных в Ростовской области

Жара установится в Ростовской области на предстоящих выходных. Сегодня синоптики прогнозируют в регионе температуру в +34 градуса днем и в +21 градус ночью. Осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным со скоростью не более 11 метров в секунду.