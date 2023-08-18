Аренды маленьких квартир в Ростове-на-Дону выросла на 27%

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Речь идет о жилых помещениях площадью до 32 квадратных метров. В среднем за год по стране ставки увеличились на 10,5%.
Самые дорогие малогабаритки оказались в Москве по цене от 37 тысяч рублей. Далее идут Сочи и Якутск с показателями 35 тысяч и 27 тысяч рублей.
Самые дешевые квартиры такой площади сейчас в Пензе, в среднем в месяц приходится платить около восьми тысяч рублей.
Ростов-на-Дону попал в список городов, где сильнее всего выросла стоимость за год. Рост составил сразу 27,1%, в месяц арендаторы платят около 18 тысяч рублей.
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