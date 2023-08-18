Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам на короткие сроки

Максимальная ставка в Банке ЗЕНИТ действует на уровне 11,25% годовых при размещении средств во вклад «Сириус» на 3 года. Открыть вклад «Сириус» можно на срок 732 или 1100 дней. При досрочном расторжении после 1 года действует льготная ставка 9% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.