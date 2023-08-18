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Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам на короткие сроки

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам на короткие сроки

18 августа 2023, 09:10
Фото: Банк ЗЕНИТ
С 17 августа Банк ЗЕНИТ повысил доходность по вкладам на короткие сроки — 91 и 181 день.

Максимальная ставка по вкладу «Меридиан» составит 10,15% годовых для «новых клиентов», у которых в течение 180 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в банк, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов.

Открыть вклад «Меридиан» можно на 91, 181 или 360 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Максимальная ставка в Банке ЗЕНИТ действует на уровне 11,25% годовых при размещении средств во вклад «Сириус» на 3 года. Открыть вклад «Сириус» можно на срок 732 или 1100 дней. При досрочном расторжении после 1 года действует льготная ставка 9% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

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