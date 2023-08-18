Бастрыкин отреагировал на закрытие дела о гибели девочки в Ростове во время дождя

Теперь в СКР рассказали, что следственные действия завершились еще в 2019 году, после чего материалы направили заместителю Генерального прокурора Андрею Кикотю, который не увидел связи между действиями обвиняемого и гибелью подростка. Тогда он вернул дело для дополнительного следствия. Когда материалы ему вернулись, то он снова принял аналогичное решение.