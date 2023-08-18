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Бастрыкин отреагировал на закрытие дела о гибели девочки в Ростове во время дождя

Бастрыкин отреагировал на закрытие дела о гибели девочки в Ростове во время дождя

18 августа 2023, 11:52
Фото: sledcom.ru
Бастрыкин отреагировал на закрытие дела о гибели девочки в Ростове во время дождя
Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании уголовного дела, связанного с гибелью 14-летней девушки во время дождя в Ростове-на-Дону, сообщает СКР.

Напомним, 30 июня 2016 года во время ливня 14-летнюю девушку затянуло потоками воды под машину, из-за чего она погибла.

После этого возбудили уголовное дело, а обвиняемым стал бывший заместитель главы администрации Ростова Сергей Кузнецов. Ему вменяли то, что он не ввел режим повышенной готовности и не предпринял ничего, чтобы избежать затопления.

Однако дело до суда шло несколько лет, из-за чего истек срок давности и его прекратили.

Теперь в СКР рассказали, что следственные действия завершились еще в 2019 году, после чего материалы направили заместителю Генерального прокурора Андрею Кикотю, который не увидел связи между действиями обвиняемого и гибелью подростка. Тогда он вернул дело для дополнительного следствия. Когда материалы ему вернулись, то он снова принял аналогичное решение.

В дальнейшем обвинительное заключение все же удалось утвердить. При этом обстоятельства дела по поводу связи фигуранта и гибелью не поменялись.

«Получается, что добиться реализации принципа неотвратимости наказания можно было еще в 2019 году, задолго до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Однако действия надзорного ведомства фактически не позволили сделать этого», — пишет СКР.

Теперь Бастрыкин получит доклад с результатами расследования дела.

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