Бастрыкин отреагировал на закрытие дела о гибели девочки в Ростове во время дождя

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Напомним, 30 июня 2016 года во время ливня 14-летнюю девушку затянуло потоками воды под машину, из-за чего она погибла.
После этого возбудили уголовное дело, а обвиняемым стал бывший заместитель главы администрации Ростова Сергей Кузнецов. Ему вменяли то, что он не ввел режим повышенной готовности и не предпринял ничего, чтобы избежать затопления.
Однако дело до суда шло несколько лет, из-за чего истек срок давности и его прекратили.
Теперь в СКР рассказали, что следственные действия завершились еще в 2019 году, после чего материалы направили заместителю Генерального прокурора Андрею Кикотю, который не увидел связи между действиями обвиняемого и гибелью подростка. Тогда он вернул дело для дополнительного следствия. Когда материалы ему вернулись, то он снова принял аналогичное решение.
В дальнейшем обвинительное заключение все же удалось утвердить. При этом обстоятельства дела по поводу связи фигуранта и гибелью не поменялись.
«Получается, что добиться реализации принципа неотвратимости наказания можно было еще в 2019 году, задолго до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Однако действия надзорного ведомства фактически не позволили сделать этого», — пишет СКР.
Теперь Бастрыкин получит доклад с результатами расследования дела.