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Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова

Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова

18 августа 2023, 12:45
Фото: pxhere.com
Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова
Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту гибели пенсионерки из Ростова-на-Дону в ливневке, сообщает СКР.

Напомним, что в Ростове 28 апреля прошел сильный дождь, из-за чего городская инфраструктура не справлялись с потоками воды. В тот день погибла 81-летняя учительница, которая упала в открытую ливневку и утонула. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело и теперь выясняются все обстоятельства случившегося.

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«Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР повторно доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели пожилой женщины», — уточнили в СКР.

Добавим, что это не единственный подобный случай в городе. В 2016 году потоками воды от дождя под автомобиль затянуло 14-летнюю девочку и она погибла. А теперь стало известно о закрытии этого уголовного дела из-за истечения срока давности.

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