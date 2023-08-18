Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Напомним, что в Ростове 28 апреля прошел сильный дождь, из-за чего городская инфраструктура не справлялись с потоками воды. В тот день погибла 81-летняя учительница, которая упала в открытую ливневку и утонула. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело и теперь выясняются все обстоятельства случившегося.
«Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР повторно доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели пожилой женщины», — уточнили в СКР.
Добавим, что это не единственный подобный случай в городе. В 2016 году потоками воды от дождя под автомобиль затянуло 14-летнюю девочку и она погибла. А теперь стало известно о закрытии этого уголовного дела из-за истечения срока давности.