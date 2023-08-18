Биолог Баташев рассказал, стоит ли людям бояться дельфинов у берега Анапы

«Дельфины, конечно, это не та рыба, которая может съесть человека или нанести ему вред умышленно. Возможно, случайно задеть, но и людям напрашиваться на последствия не стоит, заигрывать с дельфинами тоже не надо, несмотря на их любовь к разным активностям. Тут может пострадать как и человек, так и дельфин», — предупредил эксперт.