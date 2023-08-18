Биолог Баташев рассказал, стоит ли людям бояться дельфинов у берега Анапы

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Дельфины, обитающие в Чёрном море, отличаются особенным любопытством и дружелюбием, поэтому может показаться, что животное проявляет интерес к отдыхающим.
«Дельфины, конечно, это не та рыба, которая может съесть человека или нанести ему вред умышленно. Возможно, случайно задеть, но и людям напрашиваться на последствия не стоит, заигрывать с дельфинами тоже не надо, несмотря на их любовь к разным активностям. Тут может пострадать как и человек, так и дельфин», — предупредил эксперт.
Причин массового приближения дельфинов к берегу может быть много, однако в текущий период эти животные охотятся на мелкую рыбу.
«У дельфинов есть биологический цикл и слуховые особенности. Эта рыба реагируют на шумы, поэтому её там может что-то привлекать, так как дельфины очень любознательны. Также этих животных на берегу привлекает кормовая база, большое количество мелкой рыбы может попасть в море из подгорных источников», — заключил эколог Анатолий Баташев.
Тем не менее, администрация Анапы предупреждает туристов о возможной опасности и рекомендует не взаимодействовать с морскими обитателями.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как на берегу загрязненного водоема в Ростовской области обнаружили сотни мёртвых рыб.