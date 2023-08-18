Что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Напомним, что 15 августа Центробанк увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта и теперь она составляет 12% годовых. Это решение ЦБ принял на внеочередном заседании совета директоров и объяснил необходимостью ограничения рисков для ценовой стабильности. Дело в том, что инфляционное давление только увеличивается, а темпы прироста цен ускоряются.
Многие опрошенные нами эксперты считают, что все это сильно отразится на сфере недвижимости. В частности, по словам вице-президента по финансам AVA Group Артема Шишкина, сильно вырастут ставки по ипотечному кредитованию на вторичном рынке, что приведет к падению спроса на жилье, так как увеличатся ежемесячные платежи. При этом он отметил, что сейчас некоторое время будет всплеск оформления ипотечных кредитов теми, кто получил одобрение банка, но окончательное решение об оформлении сделки еще не принял. А после того, как банки поднимут ставки, прогнозируется временная стагнация.
«Первичный рынок также отреагирует на повышение, но менее болезненно. На рынке коммерческой недвижимости ожидается сужение спроса, так как на них не распространяются льготные ипотечные программы», — отметил эксперт.
Он добавил, что люди все равно будут решать свои жилищные вопросы хоть и не так активно, как это было до резкого поднятия процентной ставки.
О грядущем снижении спроса на жилье из-за пересмотра банками ставок по ипотеке рассказала и руководитель факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Екатерина Безсмертная, напомнив о существующих проблемах с продажами квартир в новостройках. Она не исключила, что спрос на них будет поддерживаться за счет программ льготной ипотеки. Но сильнее всего, по ее мнению, пострадает вторичного жилья, так как ипотечные ставки станут неподъемными для большинства покупателей.
Эксперт добавила, что решение ЦБ снизит спрос на все виды кредитования из-за роста ставок.
«В большей степени повышение ставок проявится на рынке краткосрочных кредитов. Однако для граждан, имеющих сбережения, решение ЦБ — хорошая новость: многие банки из числа топ-30 уже заявили о повышении ставок по вкладам, текущим и накопительным счетам», — уточнила Екатерина Безсмертная.
Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев уверен, что повышение ключевой ставки вынудит банки повысить рыночные ипотечные ставки до 14-16%. А это уже придет к падению спроса на жилье на вторичном рынке.
Из-за этого продавцам придется откладывать продажу квартир, либо существенно снижать цены. Вместе с этим значительная часть квартир на рынке новостроек попадает под лимит льготных ипотечных программ.
«Поэтому можно предвидеть временный переток клиентов со вторичного рынка на первичный. А новостройки продолжат умеренно дорожать, так как на них сохранится стабильный спрос», — отметил эксперт.
Он добавил, что также ожидается повышение инфляции на строительные материалы.
Основатель и владелец Группы Родина Владимир Щекин считает, что обвала спроса на жилье ждать не стоит, так как произойдет перераспределение в пользу более дешевых вторичных квартир. Либо покупателям придется уйти с этого рынка.
«Что касается рынка новостроек, то напрямую решение ЦБ застройщиков не затронет. На сделки с ними распространяются льготные ставки, которые сохранятся на уровне 5-8% годовых. Часть покупателей „вторички“ предпочтет приобрести более доступные строящиеся квартиры. На этом фоне цены на вторичные квартиры (особенно на наиболее дорогие из них) могут уменьшиться, а на новостройки на котловане — вырастут», — уточнил Владимир Щекин.
Креативный директор СК «Дачный Сезон» Тимур Дасаев уверен, что произойдет временный скачок спроса, так как граждане, которые уже получили предодобрение банков, будут стараться взять ипотеку прямо сейчас, чтобы сохранить ставку. Однако с удорожанием стоимости кредитов спрос начнет падать.
Собеседник считает, что цены на загородную недвижимость, скорее всего, меняться не будут.
А кандидат экономических наук Сергей Гатауллин рассказал, что стоит ждать удорожания не только ипотеки, но и всей линейки кредитных продуктов, а также повышения ставок по депозитам. Эксперт считает, что принятое Центробанком решение выглядит промежуточным, поэтому важен следующий шаг, так как длительное сохранение высокого уровня ключевой ставки приведет к снижению экономической активности.
Доцент Департамента экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин считает, что Центробанк принял это решение для укрепления курса рубля и стабилизации ситуации, но эта мера может дать краткосрочный эффект.
«Бизнес все равно будет закладывать валютные риски в стоимость своей продукции из-за высокого курса доллара и текущей геополитической ситуации в целом. То есть цены на товары и услуги могут вырасти. Традиционно, рынок недвижимости на серьезное повышение ключевой ставки может отреагировать повышением цен на 5-10%», — уточнил эксперт.
Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко рассказала RostovGazeta, что эффект повышения ключевой ставки уже заметен. В частности, укрепился рубль, который еще в начале недели стоил 100 рублей, а через несколько дней упал до 97 рублей. Последний раз подобная динамика наблюдалась прошлой весной, когда Центробанк также повысил ключевую ставку.
Как и другие опрошенные эксперты она рассказала, что подорожают кредиты и ипотека, что является негативным фактором для рынка недвижимости, который и так переполнен не проданными объектами. Учитывая, что льготная ипотека подорожала и теперь выдается не под 7, а под 8%.
«Для обычных людей повышение ставки приводит к стремлению сэкономить, а значит, спрос на товары падает, и экономика замедляется. С другой стороны, появляются хорошие возможности для накопления средств — при повышении ставок по кредитам, повышаются и ставки по вкладам», — подытожила Анна Романенко.
Доцент ИЭФ ГУУ, Эксперт ГД, ЦБ и ФАС России, Академик РАЕН, Константин Андрианов рассказал, что представители реального сектора российской экономики, в частности, промышленники, считают катастрофой решение поднять ключевую ставку. Он объяснил, что при уровнях ключевой ставки в 7,5-8,5% цена кредитных ресурсов для российских промышленников достигает 15-20%, а это в несколько раз выше уровня средней рентабельности большинства отраслей отечественной обрабатывающей промышленности.
«У многих промышленных предприятий объем платежей по кредитам превышает сумму их вложений в собственное развитие. В таких условиях, для подавляющего большинства российских промышленных предприятий кредиты недоступны, их развитие если и осуществляется, то лишь за счет собственных накопленных ресурсов. Большинство субъектов российской промышленности не могут себе позволить привлечь кредитные ресурсы даже для пополнения своих оборотных средств», — уточнили эксперт.
Он добавил, что в этом случае об инвестировании в расширение производственной инфраструктуры при таких кредитных ставках говорить не приходится.
«Стратегия постоянного повышения ключевой ставки и отказа даже от ограниченной целевой эмиссии бьет по реальным доходам населения, по малому и среднему предпринимательству, а в итоге по экономическому росту страны. Долги россиян по кредитам к концу 2021 году превысили доходную часть бюджета страны», — рассказал Константин Андрианов и добавил, что выводы о замедлении инфляции за счет повышения ключевой ставки являются несостоятельными. Он считает, что все это приведет к сохранению импортной зависимости.
Ранее Ростов попал в топ-3 городов России с самым подорожавшим вторичным жильем.