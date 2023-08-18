Что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%

Многие опрошенные нами эксперты считают, что все это сильно отразится на сфере недвижимости. В частности, по словам вице-президента по финансам AVA Group Артема Шишкина, сильно вырастут ставки по ипотечному кредитованию на вторичном рынке, что приведет к падению спроса на жилье, так как увеличатся ежемесячные платежи. При этом он отметил, что сейчас некоторое время будет всплеск оформления ипотечных кредитов теми, кто получил одобрение банка, но окончательное решение об оформлении сделки еще не принял. А после того, как банки поднимут ставки, прогнозируется временная стагнация.