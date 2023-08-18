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Published Сегодня, 17:01

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Молодая женщина выпала из окна и погибла в Ростове

Девушка погибла во время мытья окон в высотке в Ростове 18 августа

18 августа 2023, 17:01
Фото: 1MI
Молодая женщина выпала из окна и погибла в Ростове
Молодая женщина выпала из окна и погибла в Ростове, сообщили очевидцы.

Молодая женщина погибла в Ростове 18 августа. Ее тело нашли под окнами дома в Ворошиловском районе. Девушка выпала из окна на десятом этаже. Очевидцы рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что погибшая мыла окна.

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Однако точная причина трагедии неизвестна. Официальной информации об инциденте пока не поступало. Подробности происшествия уточняются.

В этот же день похожий инцидент произошел в Азове. Там на улице Чехова из окна выпала 33-летняя девушка. Ее нашли на козырьке магазина товаров для животных. С переломом позвоночника ее госпитализировали в местную ЦГБ.

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