Девушка погибла во время мытья окон в высотке в Ростове 18 августа

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Молодая женщина погибла в Ростове 18 августа. Ее тело нашли под окнами дома в Ворошиловском районе. Девушка выпала из окна на десятом этаже. Очевидцы рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что погибшая мыла окна.
Однако точная причина трагедии неизвестна. Официальной информации об инциденте пока не поступало. Подробности происшествия уточняются.
В этот же день похожий инцидент произошел в Азове. Там на улице Чехова из окна выпала 33-летняя девушка. Ее нашли на козырьке магазина товаров для животных. С переломом позвоночника ее госпитализировали в местную ЦГБ.