До 15 сентября ограничат движение на улице Мильчакова в Ростове

Также на Западном в Ростове с 21 августа ограничат проезд на улице Зорге в районе дома №56/1. Проехать там не получится до 15 декабря из-за ремонта участка канализационной сети. На этот же срок ограничат движение машин и на улице Благодатной рядом с домом №163.