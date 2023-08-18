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До 15 сентября ограничат движение на улице Мильчакова в Ростове

До 15 сентября ограничат движение на улице Мильчакова в Ростове

18 августа 2023, 15:38
Фото: 1MI
До 15 сентября ограничат движение на улице Мильчакова в Ростове
В Ростове на улице Мильчакова ограничат движение машин до 15 сентября, сообщили в администрации города.

На Западном в Ростове ограничат движение машин. Нововведение коснется улицы Мильчакова. Из-за дорожных работ проехать там не получится на пересечении с улицей Благодатной.

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Ограничение будет действовать с 21 августа по 15 сентября. На этот срок водителей просят продумать свой маршрут и поискать пути объезда.

Также на Западном в Ростове с 21 августа ограничат проезд на улице Зорге в районе дома №56/1. Проехать там не получится до 15 декабря из-за ремонта участка канализационной сети. На этот же срок ограничат движение машин и на улице Благодатной рядом с домом №163.

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