Движение машин ограничат в центре Ростова 3 сентября из-за чествования иконы

В воскресенье, 3 сентября, в Ростове будут проходить мероприятия по чествованию иконы Божией Матери «Донская» в Кафедральном соборе. Из-за этого движение машин будет ограничено в центре города на улице Московской. Ограничение коснется участка от пересечения с проспектом Буденновским до переулка Газетного.