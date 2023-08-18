Движение машин ограничат в центре Ростова 3 сентября из-за чествования иконы

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В воскресенье, 3 сентября, в Ростове будут проходить мероприятия по чествованию иконы Божией Матери «Донская» в Кафедральном соборе. Из-за этого движение машин будет ограничено в центре города на улице Московской. Ограничение коснется участка от пересечения с проспектом Буденновским до переулка Газетного.
Искать объездные пути водителям придется с 06.00 мск до 14.00 мск. Автомобилистов просят заранее озаботиться своим маршрутом движения.
Ранее сообщалось, что проезд транспорта ограничат на Западном в Ростове с 21 августа.