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Из-за чествования иконы движение машин ограничат в центре Ростова 3 сентября

Движение машин ограничат в центре Ростова 3 сентября из-за чествования иконы

18 августа 2023, 14:39
Фото: rostoveparhia.ru
Из-за чествования иконы движение машин ограничат в центре Ростова 3 сентября
В Ростове на улице Московской движение транспорта ограничат 3 сентября из-за чествования иконы Божией Матери «Донская» в Кафедральном соборе, рассказали в администрации города.

В воскресенье, 3 сентября, в Ростове будут проходить мероприятия по чествованию иконы Божией Матери «Донская» в Кафедральном соборе. Из-за этого движение машин будет ограничено в центре города на улице Московской. Ограничение коснется участка от пересечения с проспектом Буденновским до переулка Газетного.

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Искать объездные пути водителям придется с 06.00 мск до 14.00 мск. Автомобилистов просят заранее озаботиться своим маршрутом движения.

Ранее сообщалось, что проезд транспорта ограничат на Западном в Ростове с 21 августа.

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