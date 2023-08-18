Эколог Брыканов объяснил, почему в Ростовской области массово умирают дельфины

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:44
По словам эколога затяжные летние ливни в Ростовской области загрязнили воды Дона, Таганрогского залива и Азовского моря.
«Потоки воды, которые стекали в Дон, несли с собой много крупного мусора: коммунальные отходы, мебель, куски асфальта, деревья, какие-то обломки. И вместе с этим из почвы вымывались удобрения химикаты, в эту воду попадало топливо, нечистоты. Все это в итоге оказалось в акватории Ростовской области», — объяснил эколог.
Он рассказал, что из-за загрязнения воды сократился объем рыбы, которой питались дельфины азовки.
«Их кормовая база и так была истощена браконьерами, а после дождей начался еще и естественные мор рыбы», — подытожил эксперт.
О том, как Ростов пережил дождливое лето и во что оно превратило город читайте в большом материале RostovGazeta.