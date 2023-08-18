Эколог Брыканов объяснил, почему в Ростовской области массово умирают дельфины

«Потоки воды, которые стекали в Дон, несли с собой много крупного мусора: коммунальные отходы, мебель, куски асфальта, деревья, какие-то обломки. И вместе с этим из почвы вымывались удобрения химикаты, в эту воду попадало топливо, нечистоты. Все это в итоге оказалось в акватории Ростовской области», — объяснил эколог.