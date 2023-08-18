Эколог Лебедев заявил, что Ростовская область теряет реликтовые растения и пчел

«В зарубежных странах пчеловодам доплачивают только за то, чтобы пчелы у них просто были. А у нас при проведении полевых работ, аграрии, в большинстве случаев, даже не предупреждают пчеловодов о грядущей протравке. Таким образом пчел попросту травят», — отмечает Алексей Лебедев.