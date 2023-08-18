rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Эколог Лебедев заявил, что Ростовская область теряет реликтовые растения и пчел

Эколог Лебедев заявил, что Ростовская область теряет реликтовые растения и пчел

18 августа 2023, 06:44
Фото: Анна Карасева / rostovgazeta.ru
Эколог Лебедев заявил, что Ростовская область теряет реликтовые растения и пчел
Безразличие властей к природе Ростовской области уже не удивляет экспертов. Многие из озвученных экологами проблем, не выявляются и, соответственно, не устраняются. Ростовская область продолжает терять уникальные реликтовые растения и пчел, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Эколог подчеркивает, что в Ростовской области сложилась сложная ситуация с наличием главных медоносов — пчел.

«В зарубежных странах пчеловодам доплачивают только за то, чтобы пчелы у них просто были. А у нас при проведении полевых работ, аграрии, в большинстве случаев, даже не предупреждают пчеловодов о грядущей протравке. Таким образом пчел попросту травят», — отмечает Алексей Лебедев.

На севере Ростовской области зафиксировали массовую гибель пчел
Узнать подробнее
Эколог подчеркивает, что в Ростовской области сложилась сложная ситуация с наличием главных медоносов — пчел.Эколог подчеркивает, что в Ростовской области сложилась сложная ситуация с наличием главных медоносов — пчел.
Эколог подчеркивает, что в Ростовской области сложилась сложная ситуация с наличием главных медоносов — пчел.
Фото: pxhere.com

Собеседник добавляет, что уникальная природа Ростовской области представлена множеством реликтовых растений, которые занесены в Красную книгу. Некоторые из них не встречаются больше нигде в мире.

«То, что нам дает природа, мы даже не пытаемся сохранить. Вспомните, сколько раз мы озвучивали проблемы? Но, как правило, выезжающие на место специалисты министерств ничего не видят», — говорит эколог.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

«Выжженная земля»: жители Ростова прошли по экологической тропе и остались в ужасе
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вониВ Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедейЭколог рассказал, как в Ростовской области уничтожают краснокнижную флору и фауну
#Дарья Демидова#Происшествие#Природа#Экология#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области растут цены на мясо, пока в Ростове эвакуируют вокзалы
Вчера, 14:16
Пособия на детей в Ростовской области будут платить даже при росте доходов семей
Вчера, 14:17
«Ростов — Венеция»: почему город все лето заливают дожди
Вчера, 13:39
В Ростове 32 дома останутся без горячей воды до 21 августа
Вчера, 13:08
Водители заявили о нулевой видимости на донских дорогах из-за пожаров
Вчера, 12:26
В Краснодаре сотрудники УК угрожали отверткой жильцам дома из-за их самодеятельности
Вчера, 13:41