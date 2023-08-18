Эколог Лебедев заявил, что Ростовская область теряет реликтовые растения и пчел

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Эколог подчеркивает, что в Ростовской области сложилась сложная ситуация с наличием главных медоносов — пчел.
«В зарубежных странах пчеловодам доплачивают только за то, чтобы пчелы у них просто были. А у нас при проведении полевых работ, аграрии, в большинстве случаев, даже не предупреждают пчеловодов о грядущей протравке. Таким образом пчел попросту травят», — отмечает Алексей Лебедев.
Собеседник добавляет, что уникальная природа Ростовской области представлена множеством реликтовых растений, которые занесены в Красную книгу. Некоторые из них не встречаются больше нигде в мире.
«То, что нам дает природа, мы даже не пытаемся сохранить. Вспомните, сколько раз мы озвучивали проблемы? Но, как правило, выезжающие на место специалисты министерств ничего не видят», — говорит эколог.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.