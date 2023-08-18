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Published Сегодня, 17:03

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Ростовский экс-чиновник рассмеялся, вспоминая о гибели школьницы во время ливня

Экс-чиновник рассмеялся, отвечая на вопросы о гибели девочки в ливень в Ростове

18 августа 2023, 17:03
Фото: 1MI
Ростовский экс-чиновник рассмеялся, вспоминая о гибели школьницы во время ливня
Бывший чиновник ростовской администрации Сергей Кузнецов, ранее обвиняемый в халатности, приведшей к гибели школьницы, заявил, что «текучка» помешала ему добросовестно выполнять свои обязанности, комментарий об этом он дал Telegram-каналу Don Mash.

Из-за истечения срока давности в Ростове закрыли уголовное дело в отношении бывшего замглавы горадминистрации Сергея Кузнецова. Его подозревали в служебном подлоге и халатности, приведшей к гибели 14-летней девочки во время мощного ливня в 2016 году. Чиновник не принял никаких мер, зная о природном катаклизме, также по его вине пострадали два других ростовчанина.

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В интервью после суда Кузнецов вспомнил обстоятельства происшествия. Он заявил, что чиновники любого уровня работают в «текучке», и не всегда у них есть время качественно заниматься работой. Также экс-чиновник добавил, что у него есть мнение о том, как можно было предотвратить трагедию. Однако на просьбу журналиста поделиться наблюдениями Кузнецов лишь рассмеялся.

Напомним, Следком обвинил в затягивании дела Кузнецова прокуратуру. Следователи полагают, что дело можно было отдать на рассмотрение еще в 2019 году. Однако прокуратура почему-то этого не делала.

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