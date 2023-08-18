Экс-чиновник рассмеялся, отвечая на вопросы о гибели девочки в ливень в Ростове

В интервью после суда Кузнецов вспомнил обстоятельства происшествия. Он заявил, что чиновники любого уровня работают в «текучке», и не всегда у них есть время качественно заниматься работой. Также экс-чиновник добавил, что у него есть мнение о том, как можно было предотвратить трагедию. Однако на просьбу журналиста поделиться наблюдениями Кузнецов лишь рассмеялся.