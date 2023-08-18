Глазированные сырки подорожают до 120 рублей осенью в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Этой осенью примерно на 20% в цене поднимутся глазированные сырки. Эксперты связывают столь значительную индексацию с ростом цен на ингредиенты и топливо. При этом некоторые сырки подорожают на 40-50% и будут стоить более 120 рублей за одну штуку.
Lenta пишет, что, помимо топлива, разгонят рост стоимости какао-бобов, а значит и шоколада, а также молочной продукции, в том числе творога.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%.