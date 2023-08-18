Глазированные сырки подорожают до 120 рублей осенью в Ростовской области

Этой осенью примерно на 20% в цене поднимутся глазированные сырки. Эксперты связывают столь значительную индексацию с ростом цен на ингредиенты и топливо. При этом некоторые сырки подорожают на 40-50% и будут стоить более 120 рублей за одну штуку.