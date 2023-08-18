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Published Сегодня, 17:32

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Updated Сегодня, 17:34

Глазированные сырки подорожают до 120 рублей осенью в Ростовской области

Глазированные сырки подорожают до 120 рублей осенью в Ростовской области

18 августа 2023, 17:32. Обновлено в 17:34
Фото: rostovgazeta.ru
Глазированные сырки подорожают до 120 рублей осенью в Ростовской области
Глазированные сырки подорожают на 20% этой осенью в Ростовской области и во всей России, пишут федеральные СМИ.

Этой осенью примерно на 20% в цене поднимутся глазированные сырки. Эксперты связывают столь значительную индексацию с ростом цен на ингредиенты и топливо. При этом некоторые сырки подорожают на 40-50% и будут стоить более 120 рублей за одну штуку.

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Lenta пишет, что, помимо топлива, разгонят рост стоимости какао-бобов, а значит и шоколада, а также молочной продукции, в том числе творога.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%.

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