Логотип и фирменный стиль разработали для Таганрога

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Проводилась совместная работа маркетологов и дизайнеров с целью создания единого визуального стиля. Они общались с группой краеведов, историков, экскурсоводов и общественных деятелей для обсуждения этого процесса.
Первым шагом было проведение исследования существующих символов и ассоциаций, связанных с Таганрогом. Кроме того, проанализировали символику других городов, а также провели опросы среди местных жителей и туристов.
После завершения исследовательской работы, команда разработчиков приступила к созданию дизайн-концепции фирменного стиля и подготовке руководства по его использованию. В этом руководстве содержались указания относительно логотипов, шрифтов и принципов визуального оформления, которые следует применять в едином формате.
Была создана фирменная айдентика, основной элемент которой — логотип «Тот самый город», включающий визуальные элементы, ассоциирующиеся с городом.
Важной частью фирменного стиля стали иллюстрации главных исторических достопримечательностей города. Фирменный паттерн был создан на основе повторения упрощенных иллюстраций этих зданий.
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