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Логотип и фирменный стиль разработали для Таганрога

Логотип и фирменный стиль разработали для Таганрога

18 августа 2023, 07:12
Фото: donland.ru/cc by 4.0
Логотип и фирменный стиль разработали для Таганрога
В Таганроге разработали брендбук города для повышения туристской привлекательности, сообщили в городской администрации.

Проводилась совместная работа маркетологов и дизайнеров с целью создания единого визуального стиля. Они общались с группой краеведов, историков, экскурсоводов и общественных деятелей для обсуждения этого процесса.

Первым шагом было проведение исследования существующих символов и ассоциаций, связанных с Таганрогом. Кроме того, проанализировали символику других городов, а также провели опросы среди местных жителей и туристов.

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После завершения исследовательской работы, команда разработчиков приступила к созданию дизайн-концепции фирменного стиля и подготовке руководства по его использованию. В этом руководстве содержались указания относительно логотипов, шрифтов и принципов визуального оформления, которые следует применять в едином формате.

Была создана фирменная айдентика, основной элемент которой — логотип «Тот самый город», включающий визуальные элементы, ассоциирующиеся с городом.

Важной частью фирменного стиля стали иллюстрации главных исторических достопримечательностей города. Фирменный паттерн был создан на основе повторения упрощенных иллюстраций этих зданий.

Ранее стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города.

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