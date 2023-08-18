Логотип и фирменный стиль разработали для Таганрога

После завершения исследовательской работы, команда разработчиков приступила к созданию дизайн-концепции фирменного стиля и подготовке руководства по его использованию. В этом руководстве содержались указания относительно логотипов, шрифтов и принципов визуального оформления, которые следует применять в едином формате.