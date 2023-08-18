Молодой психолог выпала из окна в Ростовской области после разговора по телефону

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
В Азове на улице Чехова из окна выпала 33-летняя девушка. Она приземлилась на крышу зоомагазина, находящегося на первом этаже дома. Ее тело без сознания обнаружили прохожие.
Сейчас девушка госпитализирована в ЦГБ Азова. По предварительным данным, у нее сломан позвоночник. Полиция уже начала расследование инцидента.
Don Mash пишет, что молодая женщина работает психологом и живет в Люберцах. До того, как выпасть из окна, она якобы громко ругалась с кем-то по телефону.
Официальных подробностей инцидента от МВД пока не поступало. Информация о происшествии уточняется.
Ранее в Ростове назвали подробности о семье, где муж напал на супругу и выпал из окна.