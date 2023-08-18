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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Психолог из Подмосковья выпала из окна в Ростовской области на вывеску зоомагазина

Молодой психолог выпала из окна в Ростовской области после разговора по телефону

18 августа 2023, 16:08
Фото: 1MI
Психолог из Подмосковья выпала из окна в Ростовской области на вывеску зоомагазина
33-летняя психолог из Подмосковья выпала из окна в Ростовской области на вывеску зоомагазина, пишет Don Mash.

В Азове на улице Чехова из окна выпала 33-летняя девушка. Она приземлилась на крышу зоомагазина, находящегося на первом этаже дома. Ее тело без сознания обнаружили прохожие.

Сейчас девушка госпитализирована в ЦГБ Азова. По предварительным данным, у нее сломан позвоночник. Полиция уже начала расследование инцидента.

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Don Mash пишет, что молодая женщина работает психологом и живет в Люберцах. До того, как выпасть из окна, она якобы громко ругалась с кем-то по телефону.

Официальных подробностей инцидента от МВД пока не поступало. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Ростове назвали подробности о семье, где муж напал на супругу и выпал из окна.

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