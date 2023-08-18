Московские ученые измерят выхлопы на улицах Ростова и Новочеркасска за 31 млн рублей

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды озаботился загрязнением воздуха в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. НИИ решило обследовать структуру и интенсивность автомобильного трафика в этих городах.
Работы, по результатам аукциона на госзакупках, выполнят эксперты из РУДН. Им, в числе прочего, предстоит снять видео, на котором будут видны интенсивность и средняя скорость движения. В Ростове замеры нужно будет сделать на 549 участках дорог и записать там 3294 роликов. В Новочеркасске исследуют 118 участков трасс и снимут 708 видео.
За это исполнитель получит 31 миллион рублей. Работы он будет выполнять с августа по октябрь.
Ранее ростовчане пожаловались губернатору на вонь от производства в зоне старого аэропорта.