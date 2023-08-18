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Московские ученые измерят выхлопы на улицах Ростова и Новочеркасска за 31 млн рублей

Московские ученые измерят выхлопы на улицах Ростова и Новочеркасска за 31 млн рублей

18 августа 2023, 18:49
Фото: pxhere.com
Московские ученые измерят выхлопы на улицах Ростова и Новочеркасска за 31 млн рублей
Эксперты из РУДН исследуют выхлопы машин в Ростове и Новочеркасске, на эту цель Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды выделил более 30 миллионов рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды озаботился загрязнением воздуха в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. НИИ решило обследовать структуру и интенсивность автомобильного трафика в этих городах.

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Работы, по результатам аукциона на госзакупках, выполнят эксперты из РУДН. Им, в числе прочего, предстоит снять видео, на котором будут видны интенсивность и средняя скорость движения. В Ростове замеры нужно будет сделать на 549 участках дорог и записать там 3294 роликов. В Новочеркасске исследуют 118 участков трасс и снимут 708 видео.

За это исполнитель получит 31 миллион рублей. Работы он будет выполнять с августа по октябрь.

Ранее ростовчане пожаловались губернатору на вонь от производства в зоне старого аэропорта.

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#Алина Заярная#Экология в Ростовской области#Госзакупки Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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