Московские ученые измерят выхлопы на улицах Ростова и Новочеркасска за 31 млн рублей

Работы, по результатам аукциона на госзакупках, выполнят эксперты из РУДН. Им, в числе прочего, предстоит снять видео, на котором будут видны интенсивность и средняя скорость движения. В Ростове замеры нужно будет сделать на 549 участках дорог и записать там 3294 роликов. В Новочеркасске исследуют 118 участков трасс и снимут 708 видео.