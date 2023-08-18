Мувыр — возрожденная деревня для жизни с нуля

Деревня Мувыр расположена в Игринском районе Удмуртии, в двух часах езды от столицы региона — Ижевска. Всего несколько лет назад Мувыра не было на карте: в 1960-х деревню признали неперспективной, лишили статуса населенного пункта, жителей расселили по окрестностям, а на месте их домов осталось пустое поле. Когда уроженец Мувыра Александр Корепанов вернулся со службы в армии и увидел, что случилось с его родными местами, он пообещал возродить любимую деревню. Соседи не верили, что это возможно, но Корепанову удалось достичь цели. Первым делом Александр построил дом для своей семьи и перебрался в Мувыр из соседнего населенного пункта. Умение аккумулировать окружающих помогло ему в возрождении деревни. Постепенно на помощь Корепанову стали приезжать все новые люди, и развитие хозяйства пошло в гору.