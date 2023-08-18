Набирать добровольцев обороны на случай вторжения ВСУ начали в Ростовской области

Ростовское региональное движение ветеранов боевых действий «ОПЛОТ» объявило о начале формирования Добровольческого казачьего батальона резерва территориальной обороны региона «ОПЛОТ-1». Руководить им будет подполковник запаса ДНР с позывным «Стрела».



Целью батальона назвали создание резерва для защиты Ростовской области «от врага, как внешнего, так и внутреннего». При этом добровольцы должны быть готовы стать на защиту региона, если в него зайдут подразделения ВСУ.