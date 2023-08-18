Набирать добровольцев обороны на случай вторжения ВСУ начали в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Ростовское региональное движение ветеранов боевых действий «ОПЛОТ» объявило о начале формирования Добровольческого казачьего батальона резерва территориальной обороны региона «ОПЛОТ-1». Руководить им будет подполковник запаса ДНР с позывным «Стрела».
Целью батальона назвали создание резерва для защиты Ростовской области «от врага, как внешнего, так и внутреннего». При этом добровольцы должны быть готовы стать на защиту региона, если в него зайдут подразделения ВСУ.
Отдельно отмечается, что «ОПЛОТ-1» займется предотвращением «попыток предателей и „ренегатов“ внутри государства „раскачать“ ситуацию подрыва доверия к власти».
После того, как батальон будет сформирован, его добровольцев начнут готовить к выполнению служебно-боевых задач.
Ранее в зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев.