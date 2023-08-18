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В Ростовской области начался набор добровольцев в батальон резерва территориальной обороны

Набирать добровольцев обороны на случай вторжения ВСУ начали в Ростовской области

18 августа 2023, 16:35
Фото: 1MI
В Ростовской области начался набор добровольцев в батальон резерва территориальной обороны
В Ростовской области начался набор добровольцев в батальон резерва территориальной обороны, организацией набора занимается региональное движение ветеранов боевых действий «ОПЛОТ».

Ростовское региональное движение ветеранов боевых действий «ОПЛОТ» объявило о начале формирования Добровольческого казачьего батальона резерва территориальной обороны региона «ОПЛОТ-1». Руководить им будет подполковник запаса ДНР с позывным «Стрела».

Целью батальона назвали создание резерва для защиты Ростовской области «от врага, как внешнего, так и внутреннего». При этом добровольцы должны быть готовы стать на защиту региона, если в него зайдут подразделения ВСУ.

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Отдельно отмечается, что «ОПЛОТ-1» займется предотвращением «попыток предателей и „ренегатов“ внутри государства „раскачать“ ситуацию подрыва доверия к власти».

После того, как батальон будет сформирован, его добровольцев начнут готовить к выполнению служебно-боевых задач.

Ранее в зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев.

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