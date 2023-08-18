О ситуации и вакцинации: что ждут ростовские врачи от коронавируса осенью 2023

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Медики отмечают, что в Сети есть информация о появлении новой вакцины от коронавируса — более эффективной и улучшенной.
«Но, что касается нас — практического здравоохранения, мы готовы ко всем непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть в связи с развитием коронавируса. Мы же пережили нелегкие времена, перестроили свою работу, многому научились и не собираемся откатываться назад», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктора уверенны — грипп осенью будет обязательно. Коронавирус тоже не исключен. Но, по мнению собеседников, не в прежних объемах. И не в прежних тяжелых формах.
«Сложно утверждать, но могу предположить, что заболевших коронавирусом будет крайне мало. Например, сейчас его у нас нет совсем. Однако другие ОРВИ никуда не денутся», — делятся мнением доктора.
Врачи добавляют, что вирусные заболевания, в результате которых тоже может развиваться пневмония — всегда были и остаются. Однако связаны они не с вирусами, а с иммунитетом человека.
«Когда иммунитет ослаблен — он не может адекватно реагировать на вирус. ОРВИ мы болеем от 10 до 15 раз за год. Иногда даже не замечаем этого — просто засвербило в носу и прошло. А у кого-то температура может длится три дня, у кого-то неделю», — говорит доктор.
В любом случае, при первых симптомах заболевания, медики рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, носить маску, не посещать общественные места и, находясь дома, принимать соответствующее лечение.
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