О ситуации и вакцинации: что ждут ростовские врачи от коронавируса осенью 2023

«Когда иммунитет ослаблен — он не может адекватно реагировать на вирус. ОРВИ мы болеем от 10 до 15 раз за год. Иногда даже не замечаем этого — просто засвербило в носу и прошло. А у кого-то температура может длится три дня, у кого-то неделю», — говорит доктор.