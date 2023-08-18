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Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу

Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу

18 августа 2023, 14:40
Фото: pxhere.com
Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу
Бывший замглавы администрации Ростова-на-Дону Сергей Кузнецов, который проходил по делу о гибели девочки во время дождя, дал комментарии после суда.

Напомним, что в 2016 году потоками воды от ливня под машину затянуло 14-летнюю девочку и она погибла. Тогда возбудили уголовное дело, а фигурантом стал Кузнецов, которого обвинили в том, что он не принял необходимые меры в тот день.

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Сейчас в интервью Don_Mash Кузнецов вспомнил обстоятельства тех лет и рассказал, что чиновники любого уровня работают в такой текучке, что нет времени качественно заниматься работой. Сейчас в интервью Don_Mash Кузнецов вспомнил обстоятельства тех лет и рассказал, что чиновники любого уровня работают в такой текучке, что нет времени качественно заниматься работой.
Сейчас в интервью Don_Mash Кузнецов вспомнил обстоятельства тех лет и рассказал, что чиновники любого уровня работают в такой текучке, что нет времени качественно заниматься работой.
Фото: ТГ канал don_mash

Теперь стало известно о закрытии этого уголовного дела из-за истечения срока давности. Следком уже заинтересовался тем, что дело могли передать в суд еще в 2019 году, но сделано этого не было.

Сейчас в интервью Don_Mash Кузнецов вспомнил обстоятельства того происшествия и рассказал, что чиновники любого уровня работают в такой текучке, что нет времени качественно заниматься работой. При этом после одного из вопросов у него поднялось настроение и он рассмеялся.

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