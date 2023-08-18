Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Напомним, что в 2016 году потоками воды от ливня под машину затянуло 14-летнюю девочку и она погибла. Тогда возбудили уголовное дело, а фигурантом стал Кузнецов, которого обвинили в том, что он не принял необходимые меры в тот день.
Теперь стало известно о закрытии этого уголовного дела из-за истечения срока давности. Следком уже заинтересовался тем, что дело могли передать в суд еще в 2019 году, но сделано этого не было.
Сейчас в интервью Don_Mash Кузнецов вспомнил обстоятельства того происшествия и рассказал, что чиновники любого уровня работают в такой текучке, что нет времени качественно заниматься работой. При этом после одного из вопросов у него поднялось настроение и он рассмеялся.