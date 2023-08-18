Пробка на 13 километров протянулась в районе Платова в Ростовской области 18 августа

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Пробка образовалась в Ростовской области в районе аэропорта Платов. Затор тянется от Грушевской до Новоперсиановки. Длина пробки сейчас составляет порядка 13 километров. Также небольшой затор наблюдается под Новочеркасском.
О ДТП в районе пробок очевидцы пока не сообщают. В ГИБДД о происшествиях также не информировали.
Автомобилистам рекомендуется заранее озаботиться своим маршрутом движения и поискать объездные пути.
Напомним, вчера в Ростовской области на М-4 «Дон» ДТП с фурой вызвало 30-километровую пробку.