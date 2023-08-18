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В Ростовской области огромная пробка образовалась в районе Новоперсиановки

Пробка на 13 километров протянулась в районе Платова в Ростовской области 18 августа

18 августа 2023, 17:46
Фото: pxhere.com
В Ростовской области огромная пробка образовалась в районе Новоперсиановки
В Ростовской области огромная пробка образовалась в районе Новоперсиановки, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка образовалась в Ростовской области в районе аэропорта Платов. Затор тянется от Грушевской до Новоперсиановки. Длина пробки сейчас составляет порядка 13 километров. Также небольшой затор наблюдается под Новочеркасском.

О ДТП в районе пробок очевидцы пока не сообщают. В ГИБДД о происшествиях также не информировали.

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Автомобилистам рекомендуется заранее озаботиться своим маршрутом движения и поискать объездные пути.

Напомним, вчера в Ростовской области на М-4 «Дон» ДТП с фурой вызвало 30-километровую пробку.

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