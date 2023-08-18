Осужденная за убийство ростовчанка лишила жизни еще одного человека

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Удалось установить, что 14 августа подозреваемая находилась в квартире на проспекте Ленина, где во время употребления алкоголя и последующего конфликта ударила ножом знакомого. От полученного ранения мужчина скончался.
«Во время допроса подозреваемая полностью признала свою вину в этом преступлении. В рамках уголовного дела фигурантку заключили под стражу», — сказано в сообщении.
Оказалось, что в 2015 году женщина уже была осуждена за аналогичное преступление. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в Ростовской области на 8 лет осудили дончанина, задушившего женщину три года назад. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.