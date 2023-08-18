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Осужденная за убийство ростовчанка лишила жизни еще одного человека

Осужденная за убийство ростовчанка лишила жизни еще одного человека

18 августа 2023, 10:20
Фото: 1MI
Осужденная за убийство ростовчанка лишила жизни еще одного человека
В Ростове-на-Дону арестовали местную жительницу, которая убила своего знакомого, сообщили в региональном УСКР.

Удалось установить, что 14 августа подозреваемая находилась в квартире на проспекте Ленина, где во время употребления алкоголя и последующего конфликта ударила ножом знакомого. От полученного ранения мужчина скончался.

«Во время допроса подозреваемая полностью признала свою вину в этом преступлении. В рамках уголовного дела фигурантку заключили под стражу», — сказано в сообщении.

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Оказалось, что в 2015 году женщина уже была осуждена за аналогичное преступление. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Ростовской области на 8 лет осудили дончанина, задушившего женщину три года назад. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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