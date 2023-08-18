Подробности аварии с 8 машинами назвали в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Происшествие случилось днем в пятницу, 18 августа, в Азовском районе, где столкнулись восемь машин. Причиной стало то, что водители не соблюдали дистанцию.
«В данный момент движение на участке трассы М-4 „Дон“ в направлении Ростова организовано по одной полосе. По предварительным данным, пострадавших нет, но машины получили повреждения», — уточнили в управлении.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее в Ростовской области на М-4 «Дон» ДТП с фурой вызвало 30-километровую пробку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.