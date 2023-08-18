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Подробности аварии с 8 машинами назвали в Ростовской области

Подробности аварии с 8 машинами назвали в Ростовской области

18 августа 2023, 12:17
Фото: ГИБДД
Подробности аварии с 8 машинами назвали в Ростовской области

В ГИБДД назвали подробности аварии с 8 машинами в Ростовской области

В Ростовской области произошла массовая авария с участием восьми автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось днем в пятницу, 18 августа, в Азовском районе, где столкнулись восемь машин. Причиной стало то, что водители не соблюдали дистанцию.

«В данный момент движение на участке трассы М-4 „Дон“ в направлении Ростова организовано по одной полосе. По предварительным данным, пострадавших нет, но машины получили повреждения», — уточнили в управлении.

В Ростовской области на М-4 «Дон» ДТП с фурой вызвало 30-километровую пробку
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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Ростовской области на М-4 «Дон» ДТП с фурой вызвало 30-километровую пробку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Авария#Массовая авария#УГИБДД#Дистанция#Повреждения#Полиция#Пробка
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