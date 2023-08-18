После снижения ставок в Банке ДОМ. РФ на 25% вырос спрос на льготную ипотеку

Процентная ставка по ипотеке для приобретения жилья в рамках программы «Семейная ипотека» составляет от 5,0% (в Дальневосточном федеральном округе для семей с детьми — от 4,0%), по программе «Льготная ипотека на новостройки» — от 7,0%, по ИТ-программе — от 4,1%. В сегменте ИЖС процентные ставки еще ниже: от 4,6% по программе «Семейная ипотека» (3,6% для Дальневосточного федерального округа), от 6,6% — по программе «Льготная ипотека на новостройки», от 3,7% — по ИТ-ипотеке.