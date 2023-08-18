После снижения ставок в Банке ДОМ. РФ на 25% вырос спрос на льготную ипотеку

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В августе наибольшее количество запросов на льготную ипотеку поступило от жителей Москвы и Подмосковья (2500 семей, +10% в сравнении с аналогичным периодом до акции), Тюменской области (900, увеличение в 1,4 раза), Краснодарского края (820, увеличение в 1,2 раза), Санкт-Петербурга (около 500, увеличение в 1,2 раза) и Республики Татарстан (450, рост в 1,4 раза).
Также в топ-10 лидеров входят Свердловская (350, увеличение в 1,5 раза) и Ростовская (320, +10%) области, Красноярский край (более 300, увеличение на 1,3 раза), Новосибирская (около 300, увеличение в 1,3 раза) и Нижегородская (более 200, рост в 1,2 раза) области.
«В рамках акции мы снизили базовые ставки по основным льготным программам, чтобы улучшение условий почувствовали все категории клиентов. За две недели жилищные условия улучшили более 1000 семей, объем кредитования составил 6,2 млрд рублей. Около 10% сделок заключено в сегменте частного домостроения — в нашем банке оформить льготный кредит можно как на покупку жилья в многоквартирном доме, так и для строительства индивидуального дома», — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Процентная ставка по ипотеке для приобретения жилья в рамках программы «Семейная ипотека» составляет от 5,0% (в Дальневосточном федеральном округе для семей с детьми — от 4,0%), по программе «Льготная ипотека на новостройки» — от 7,0%, по ИТ-программе — от 4,1%. В сегменте ИЖС процентные ставки еще ниже: от 4,6% по программе «Семейная ипотека» (3,6% для Дальневосточного федерального округа), от 6,6% — по программе «Льготная ипотека на новостройки», от 3,7% — по ИТ-ипотеке.
Действие процентных ставок распространяется на заемщиков, которые могут предоставить дистанционное подтверждение своего дохода с использованием выписки из Социального фонда России. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заключить кредитный договор до 1 октября.