Представители России и КНР обсудили планы о сотрудничестве

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Издание Vostokmedia пишет, что участниками встречи стали представители Администрации Президента РФ, посольства Китая в России и исполнительный директор Российско-Китайского делового совета Евгений Маркин.
В рамках встречи особое внимание уделили подготовке к Восточному экономическому форуму, который пройдет 10–13 сентября текущего года во Владивостоке. В качестве информационного партнера ВЭФ-2023 выступает медиахолдинг 1MI.
По словам Антона Кобякова, в рамках каждой двусторонней встречи, а также таких объединений и организаций, как БРИКС и ШОС, в активном режиме обсуждаются пути развития государств и стратегия достижения роста взаимной торговли. Одной из площадок, на которой каждый год заключаются инвестиционные соглашения, обеспечивающие развитие государств-участников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является Восточный экономический форум.
«Уверены, что и в этом году наши встречи будут способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений и росту экономического благополучия наших стран», — отметил Кобяков.
В свою очередь, Чжан Ханьхуэй отметил, что Китай придает большое значение проведению ВЭФ и рассматривает мероприятие в качестве важной платформы для сотрудничества между государствами.
«Участие китайской делегации в Восточном экономическом форуме рассматриваем в том числе как часть подготовительной работы по организации встречи лидеров государств осенью этого года», — заявил Чжан Ханьхуэй.
Кроме этого, в рамках встречи состоялось обсуждение проведения бизнес-диалога «Россия — Китай», участниками которого станут руководители крупнейших компаний Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Мероприятие организуют совместно Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Союз китайских предпринимателей в России.
Повышенное внимание на встрече уделили совместным инфраструктурным и инвестиционным проектам, которые реализуются в рамках договоренностей руководителей двух стран. Крупнейшие из них — строительство Баимского ГОКа, СПГ-проекты «НОВАТЭК» в Арктической зоне Российской Федерации, а также возведение трансграничного железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян и трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ.