Представители России и КНР обсудили планы о сотрудничестве

По словам Антона Кобякова, в рамках каждой двусторонней встречи, а также таких объединений и организаций, как БРИКС и ШОС, в активном режиме обсуждаются пути развития государств и стратегия достижения роста взаимной торговли. Одной из площадок, на которой каждый год заключаются инвестиционные соглашения, обеспечивающие развитие государств-участников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является Восточный экономический форум.